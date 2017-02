Sport et hypertension artérielle

Claire Hédon : Dr Sène, vous nous parlez régulièrement des bienfaits de l’activité physique et du sport pour la santé. Alors quand on est hypertendu, j’imagine qu’on a intérêt à faire de l’activité physique, n’est ce pas ?

- DrJean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo



En effet Claire, l’activité physique est désormais un élément incontournable de la prise en charge des patients atteints d’une hypertension artérielle.

L’activité Physique permet de réduire la pression sanguine artérielle dans la population générale et ainsi de prévenir le risque d'hypertension, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent un exercice physique régulier ont moins de chances que les autres de devenir hypertendus.

Par ailleurs, il est très largement démontré aujourd’hui que la pratique régulière d’une activité physique permet un meilleur contrôle de l’hypertension artérielle.

L’AP est susceptible de différer voire de rendre inutile le traitement médicamenteux !

Les mécanismes qui sous-tendent cet effet sont nombreux et pas tous élucidés, mais une diminution des résistances artérielles (Meredith et coll., 1990), ainsi qu’une meilleure adaptation du débit cardiaque (Ketelhut et coll., 1994) ont été retrouvées.



- Claire Hédon :

Quels conseils et précautions proposez vous à une personne hypertendue qui souhaite débuter une activité physique ?

- Dr Jean-Marc Sène :

Et bien, si vous êtes hypertendu et que souhaitez reprendre une activité sportive après 40 ans, vous devez en parler à votre médecin. Et dès le feu vert donné, débutez l’effort !

Pensez également, qu’un peu d'exercice chaque jour est plus utile pour votre santé que beaucoup d'activité une seule fois par semaine.

L’effet de l’AP se voit dès les premières semaines d’entraînement c’est donc encourageant, même si c’est intéressant de vérifier soi-même ou chez son médecin ou à la pharmacie sa tension artérielle, surtout laissez votre médecin ajuster votre traitement antihypertenseur.

Par ailleurs, je vous conseille l’arrêt de l’alcool, du tabac et de réduire votre consommation en sel.

Enfin, n’oubliez pas de mettre des vêtements confortables ou sportifs et de vous équiper de bonnes chaussures adaptées à l’effort.

- Claire Hédon :

En pratique, Dr Sène, quels exercices conseillez vous de faire à nos auditeurs ?

- Dr Jean-Marc Sène :

Et bien Claire, on ne le répétera jamais assez, il faut avant tout modifier ses habitudes quotidiennes afin d'augmenter son activité physique habituelle : Monter les étages par l'escalier, se déplacer en marchant ou en vélo plutôt qu'en voiture, jardiner et marcher le plus possible.

En cas de reprise d'activités physiques, veillez à respecter une augmentation graduelle sur plusieurs semaines. Il est ainsi préférable de débuter par des activités d'intensité légère, puis moyenne avant de passer à des activités intenses.

Idéalement programmer 5 séances d’AP de 30 minutes chacune par semaine !

Pour une séance de sport, choisir lorsqu’on est hypertendu plutôt les activités d'endurance comme la natation, le cyclisme, la marche rapide, le jogging ou le golf !

Pensez que votre activité physique doit vous permettre de parler pendant l'effort ! En respectant ainsi vos limites physiques votre activité ne vous fera pas courir de risque.

Complétez cet effort d’endurance par deux séances de 30 minutes par semaine de gymnastique pour travailler le renforcement musculaire, et la souplesse par des étirements.

N’oubliez pas que si la baisse de la pression artérielle se fait assez rapidement. Il est néanmoins nécessaire d’inscrire cette action dans le temps pour que l’effet perdure.

Et bien si vous suivez ces quelques conseils vous devriez courir un minimum de risque pour un effet maximum pour votre santé !