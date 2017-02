- Dr Catherine Solano, sexologue

En fait, cette idée n’est pas de moi. Elle me vient d’un intervenant du CRIPS qui est un centre régional d’information et de prévention sida. Cet homme me disait que pour prévenir les infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, il cherchait à promouvoir la sexualité sans pénétration. J’ai trouvé cette idée très intéressante pour bien des raisons différentes !

- Claire Hédon : Qu’est-ce qui vous semble intéressant dans une sexualité sans pénétration ?

- Dr Catherine Solano : Chez les adolescents, tout le monde a peur de la première fois. C’est normal, c’est un stress. Quand on évite la pénétration, le stress diminue énormément. Le garçon n’a pas peur d’avoir une panne d’érection, peur de ne pas trouver l’entrée du vagin, peur de faire mal à sa partenaire, ni peur d’avoir une éjaculation précoce. En résumé, il n’a plus peur de ne pas être à la hauteur. Du coup, il est bien plus détendu !

- Claire Hédon : Et du côté de la jeune fille ?

- Dr Catherine Solano : De son côté, la jeune fille, si elle sait qu’avec son amoureux, ils ne vont pas pratiquer la pénétration, elle n’a pas peur d’avoir mal la première fois, pas peur de saigner, pas peur de déchirer son hymen. Elle n’a pas peur non plus de se trouve enceinte, ce qui pour une toute jeune fille peut être une idée terrorisante. Donc tant le garçon que la fille ont moins peur et sont plus à l’aise, plus détendus.

- Claire Hédon : C’est vrai que d’être plus détendus au début de la vie sexuelle, c’est déjà un bon point. Quels autres avantage voyez-vous à une sexualité sans pénétration ?

- Dr Catherine Solano : C’est également de ne pas avoir besoin de contraception. Or, pour des jeunes, c’est parfois compliqué. Il faut avoir de l’argent pour la contraception, pour acheter des préservatifs par exemple. Ou bien, il faut avoir accès à un médecin donc peut-être payer une consultation. Or, les jeunes n’ont pas forcément beaucoup d’argent de poche…

- Claire Hédon : mais ils peuvent aller au planning familial et là, c’est gratuit.

- Dr Catherine Solano : C’est vrai, mais encore faut-il y avoir accès. Il existe des plannings familiaux ou centres de planifications dans les grandes villes, mais pas forcément dans les villages. Et les jeunes n’ont pas tous les moyens de se déplacer, de payer un bus ou un train ou d’avoir un vélo ou un scooter. Et puis, ils ne veulent pas forcément expliquer à leurs parents qu’ils doivent aller au planning familial. Cela se comprend, c’est leur intimité et ils n’ont pas envie d’en parler.

- Claire Hédon : C’est pour toutes ces raisons qu’ils prennent souvent des risques et que l’on a des grossesse précoces ou des infections sexuellement transmissibles très fréquentes chez les moins de 25 ans !

- Dr Catherine Solano : Oui ! Et c’est donc une autre raison de promouvoir la sexualité sans pénétration chez les jeunes : cela évite le risque d’infection sexuellement transmissible et pas seulement le VIH-Sida. Vous savez que beaucoup d’infertilités sont liées aux infections sexuellement transmissibles tant chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes.

- Claire Hédon : En pratique, comment ça se passe la sexualité sans pénétration ?

- Dr Catherine Solano : Et bien, c’est très agréable en fait vous savez. C’est ce que l’on pratiquait avant l’invention de la contraception. Vous n’imaginez pas le nombre de femmes aujourd’hui âgées qui me disent : ça a été le moment de ma vie sexuelle où j’ai eu le plus de plaisir. Avant que l’on n’ait un rapport sexuel complet. Toutes les caresses manuelles sont possibles sur tout le corps. Y compris sur les zones sexuelles, donc sur le pénis, le clitoris et même à l’intérieur du vagin. Cela permet de développer l’art de la sensualité des préliminaires et même de se donner mutuellement du plaisir jusqu’à l’orgasme… C’est donc un bon début pour la vie sexuelle et un excellent apprentissage pour la sensualité.

- Claire Hédon : Alors pourquoi cela ne se pratique-t-il pas davantage ?

- Dr Catherine Solano : Je pense déjà que l’on n’en parle pas suffisamment. Les adultes devraient expliquer cela aux jeunes. Ensuite, il y a le problème de la pornographie qui au lieu de développer la sensualité fait de gros plans sur la pénétration. Du coup, je crois que cela bloque l’imagination des jeunes. Et puis, il y a peut-être la fierté à réussir la pénétration pour se sentir adultes. Sans se rendre compte que l’on prend beaucoup de risques car avant 25 ans, on sait que l’on n’a pas une notion adulte du risque. D’où le nombre d’IST, de grossesses…

- Claire Hédon : Donc la sexualité sans pénétration serait à promouvoir pour les jeunes ! Et pour les personnes moins jeunes, est-ce intéressant également ou bien est-ce difficile à imaginer

- Dr Catherine Solano : Vous savez, je suis très étonnée, en consultation, de voir le nombre de couples qui pratiquent la sexualité sans pénétration. Souvent des couples qui se rencontrent à plus de 45 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. Certains ont envie de prendre leur temps. Certaines femmes ont été échaudées après avoir attrapé une infection sexuellement transmissible et ne veulent pas faire l’amour sans préservatif. Et bien des hommes n’aiment pas en utiliser, souvent de peur d’avoir une panne. Du coup, la solution, c’est la sexualité sans pénétration ! C’est une pratique en fait très répandue, en tout cas au début d’une relation et avant d’avoir fait un test de dépistage du VIH, pas forcément sur le long terme..

Sans compter les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont des problèmes d’érection, de douleur à la pénétration, de mycose, de jambe cassée, etc. Qui pendant un temps limité pratiquent la sexualité sans pénétration.