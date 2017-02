Le saignement de la première fois

-Dr Catherine Solano, médecin, sexologue :

Non justement. Le fait qu’une femme saigne forcément la première fois est une légende. D’après le Pr Israël Nisand qui est gynécologue, 54 % des femmes ne saignent pas la première fois ! C’est vraiment important de le savoir. Parce que son partenaire, s’il croit qu’une femme saigne forcément la première fois , il peut penser qu’elle lui a menti, que ce n’était pas sa première fois. Il y a parfois des jeunes femmes très choquées de voir qu’elles ne saignent pas !

-Claire Hédon : Alors pourquoi certaines jeunes femmes saignent la première fois, et d’autres non ?

- Dr Catherine Solano : C’est que toutes les jeunes femmes ne sont pas faites de la même manière. Certaines saignent parce que leur hymen se déchire sur une zone où se trouve un petit vaisseau, et ce petit vaisseau saigne.

Mais si l’hymen se déchire à un endroit où il n’y a pas de vaisseau, il peut très bien se déchirer sans saigner.

- Claire Hédon : Est-ce lié aussi à l’épaisseur de l’hymen ?

- Dr Catherine Solano : Disons que ce serait plutôt lié à la forme de l’hymen et à son élasticité. Il y a plusieurs cas de figure :

- Certaines jeunes femmes n’ont pas d’hymen de manière congénitale. Cela signifie qu’elles sont nées sans hymen. Alors forcément, elles ne saignent pas la première fois.

- L’hymen peut aussi s’ouvrir et disparaître pendant l’enfance. Alors, plus tard, au moment de la première fois, la jeune femme ne saigne pas.

- Et puis, certaines jeunes femmes ont un hymen avec une ouverture très large qui permet facilement un rapport sexuel sans le déchirer. En effet, l’hymen est normalement toujours perforé, ne serait-ce que pour laisser passer le sang des règles. Si l’ouverture est très petite, elle ne permet pas de laisser passer le sexe masculin sans se déchirer et la jeune femme aura tendance à saigner. Si l’ouverture de l’hymen est très large, il peut y avoir un rapport sexuel ou même plusieurs sans que l’hymen se déchire et sans qu’il saigne.

- Claire Hédon : Vous parliez également de l’élasticité de l’hymen ?

- Dr Catherine Solano : Oui, l’hymen de certaines jeunes femmes est très élastique. Pour certaines, il peut même ne se rompre qu’au moment du premier accouchement ! Donc ces femmes peuvent avoir des rapports sexuels tout en conservant leur hymen intact. Et forcément, elles ne saignent pas !

- Claire Hédon : Et la douleur la première fois, est-elle liée au saignement ?

- Dr Catherine Solano : Quand l’hymen se déchire, généralement, ça fait mal, un peu ou beaucoup. Mais ce n’est pas forcément lié au saignement. L’hymen peut se déchirer sans saigner et ça peut faire mal quand même.

- Claire Hédon : Je sais que certaines jeunes femmes ont très peur d’avoir mal et de saigner la première fois. Que peuvent-elles faire pour l’éviter ?

- Dr Catherine Solano : Le fait d’utiliser des tampons pendant les règles a tendance à élargir l’hymen. Et quand l’hymen se déchire, ça fait mal aussi avec un tampon. Mais ça peut être moins stressant à gérer d’avoir mal en mettant soi-même un tampon que pendant un premier rapport sexuel.

En plus si l’hymen est déchiré par un tampon, comme on l’utilise en période de règles, la jeune femme ne sait pas si cette déchirure la fait saigner ou non !

- Claire Hédon : finalement, un jeune homme ne peut pas savoir si sa copine est vraiment vierge en prenant en compte le saignement ou la douleur ?

- Dr Catherine Solano : Non, surtout que pour certaines jeunes femmes, l’hymen saigne la première fois, et il peut encore saigner la deuxième ou troisième fois. Cela dépend des cas. Il suffit qu’il se forme une petite croûte et un nouveau rapport fera saigner à nouveau. Ou dans certains cas, l’hymen n’a pas été entièrement déchiré par la première fois et il saignera la deuxième fois en se déchirant entièrement…

- Claire Hédon : Donc pour un jeune homme comme pour une jeune femme, la seule manière de savoir si c’est sa première fois, c’est de le lui demander !

- Dr Catherine Solano : Exactement !