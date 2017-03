- Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo

Absolument Claire, C’est un syndrome douloureux qui se localise à la face externe du genou et qui concerne souvent des sujets jeunes, sportifs, pratiquant la course à pied, le cyclisme ou le football. On estime que 26% des coureurs en ont souffert au moins 1 fois.

Le tendon incriminé (fascia lata) s’étend du haut du fémur jusqu’au haut du tibia où il s’insère. C’est un tendon plat de la forme d’une bandelette. Lors de la marche (et évidemment de la course), il se déplace d’avant en arrière à la manière d’un essuie-glace. D’où le nom de la pathologie qui lui est associée : le syndrome de l’essuie glace

Ce syndrome est lié à la répétition des mouvements de flexion-extension du genou pendant un effort de course prolongé comme un kilométrage trop important (surentraînement), une course sur route bombée, un entraînement en côte et en descente ou encore l'utilisation de chaussures usagées, une surcharge de travail ou une progression trop rapide et trop intense dans l'entraînement. Le deuxième facteur est souvent une chaussure non adaptée au pied du coureur. Le troisième facteur est généralement le terrain sur lequel on exerce.

-Claire Hédon : Comment reconnait-on ce syndrome ?

-Dr Jean-Marc Sène :

Ce syndrome se reconnait notamment avec l'apparition progressive de douleurs au niveau du compartiment externe du genou, à partir d'une certain nombre de km de marche (pas nécessairement quand il fait froid). Cette douleur donne la sensation d'une brûlur et se manifeste à la manière d’un arc douloureux au cours de la foulée.

A la longue, le sportif ne peut plus poursuivre son effort (même si la douleur s’estompe après quelques heures de repos).

S’il n’est pas pris en compte et soigné, le syndrome de l’essuie-glace apparaît de plus en plus précocement durant l’effort et finit par imposer l’arrêt total de la pratique de la course à pied.

- Claire Hédon : comment le traiter ?

-Dr Jean-Marc Sène :

C’est une affection banale mais également tenace. Il est donc impératif de la soigner en profondeur grâce aux techniques suivantes :

- le repos sportif

- le glaçage local

- la physiothérapie (massages et ultrasons ou courant antalgique effectués chez un kiné)

- les étirements du fascia lata

- la mésothérapie

- l'nfiltration

- on peut aussi changer de chaussures. Parfois la prescription d'une orthèse plantaire, à savoir une semelle qui comprend essentiellement une bande pronatrice peut soulager la face externe du genou.

-Claire Hédon : comment éviter la récidive à la reprise du sport ?

-Dr Jean-Marc Sène :

Quel que soit le traitement, la reprise du running doit toujours être progressive après un syndrome de l’essuie-glace.Il faut adapter la charge. Si la douleur se déclare à peu près toujours au même moment, anticipez. Arrêtez quelques km avant d’avoir mal.

Il faut aussi varier l’entraînement : Il est rare que la douleur se manifeste dans les sports où les changements d’appui sont fréquents. En jouant au foot ou au tennis il y a peu de chance que vous ressentiez de la douleur.

On peut glacer le genou après l’effort afin de limiter l’inflammation du tendon, le faire de manière régulière sans dépasser les 20 minutes d’application.

La prévention d’une récidive reposant sur la pratique régulière d’étirement du tendon. En étirant le tendon du Fascia Lata vous pouvez diminuer le stress subi par votre tendon.

Dans bien des cas, le syndrome de l’essuie-glace disparaît comme il est arrivé, c’est à dire sans raison apparente. Pourtant, en suivant ces quelques conseils, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour retrouver votre meilleur niveau assez rapidement !