L'impact sur la santé des contaminents alimentaires

- Stépahne Besançon, nutriotionniste et directeur de l'ONG Santé diabète au Mali

Les contaminants alimentaires comprennent une grande quantité de produits qui ne sont pas présents normalement dans les aliments. Ils vont provenir de l’environnement ou bien ils vont être produits durant les différents processus de transformation des aliments. On peut les classer en 4 grandes catégories :

- Ceux qui proviennent de l’agriculture ou de l’environnement industriel ;

- Ceux qui proviennent des emballages ;

- Ceux qui sont produits par des microorganismes ;

- Ceux qui sont liés au mode de cuisson des aliments ;

-Sandrine Mercier : Quels sont les principaux contaminants alimentaires provenant de l’agriculture et de l’environnement industriel et quelles sont leurs conséquences sur la santé ?

Ce sont principalement les résidus de pesticides utilisés dans l’agriculture, les résidus d’antibiotiques utilisés pour l’élevage et les métaux lourds provenant soit de l’agriculture soit de l’activité industrielle qui vont être ingérés avec les aliments.

Leurs effets potentiels sur la santé sont assez différents. En effet, pour les métaux lourds, ils vont avoir une responsabilité dans les infections cutanées, dans les troubles cardio- vasculaires, vont agir comme perturbateurs endocriniens et enfin vont entrainer le saturnisme quand il s’agit d’une contamination au plomb. Pour les antibiotiques, on sait, aujourd’hui, qu’ils sont un des facteurs en cause dans l’émergence de la résistance aux antibiotiques mais aussi que leurs résidus dans les aliments peuvent créer des allergies.

Enfin les pesticides. Il est démontré que les consommateurs sont aujourd’hui exposés indirectement à de nombreux dérivés de produits phytosanitaires à travers leur alimentation qui vont être incriminés dans la survenue différentes maladies.

- Sandrine Mercier : Qu’en est-il des contaminants venant des emballages, des microorganismes et des modes de préparation des aliments ?

- Stéphane Besançon : Les contaminants provenant des emballages sont principalement des perturbateurs endocriniens avec comme exemple très connu le bisphénol A. Ces éléments vont venir interagir avec le système endocrinien et entrainer un effet en stimulant la croissance des tumeurs mais aussi en créant des problèmes hormonaux pouvant par exemple aboutir à une perte de contrôle du poids.

Pour les microorganismes, il s’agit principalement des mycotoxines produites par certains champignons et qui viennent contaminer les aliments. La plus connue, surtout en Afrique, est l’aflatoxine qui va venir contaminer l’arachide pouvant causer plusieurs types de cancer et des retards de croissance chez l’enfant.

Enfin, pour les composés issus de la préparation des aliments, les plus connus sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui présentent un effet cancérogène. Ils sont produits lorsque les aliments sont cuits à une température beaucoup trop élevée, ou lorsqu’ils sont cuits au charbon de bois, au contact de la flamme ou de la fumée. Souvent on peut les identifier car ils forment une croûte noire, que l’on appelle communément le bruler, qui reste collée à l’aliment.

- Sandrine Mercier : en conclusion quelles sont les recommandations que vous pouvez donner à nos auditeurs ?

Même si tous les effets de ces produits sur la santé ne sont pas entièrement démontrés aujourd’hui on peut abaisser les risques en limitant l’ingestion d’un grand nombre de contaminants en privilégiant les aliments issus de l’agriculture biologique mais aussi en favorisant l’achat de produits stockés dans des emballages qui sont garantis sans contaminant. Pour les modes de préparation il faut absolument éviter les fritures avec des huiles qui ne sont pas des huiles de fritures mais aussi d’adopter les modes de cuisson qui peuvent entrainer la formation de composés toxiques.

