La sédentarité en France

-Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo

Le temps moyen passé devant un écran par les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans est d’environ trois heures par jour, chez les garçons comme chez les filles.

Ce temps moyen augmente avec l’âge,

Environ 40% d’enfants et d’adolescents passent plus de trois heures par jour devant un écran.

Près de 23% des enfants scolarisés en grande section de maternelle ont un écran dans leur chambre. Le temps de sommeil diminue quand le temps passé devant un écran est plus élevé.

Le recours à la marche à pied pour se rendre sur le lieu d’études n’a cessé de diminuer entre 1982 et 2008, contrairement à l’utilisation de la voiture, qui a augmenté sur cette période. L’usage du vélo, en baisse entre 1982 et 1994, progresse légèrement entre 1994 et 2008.

- Claire Hédon : Autre constatation : la sédentarité est liée aux inégalités sociales chez les enfants et adolescents

- Dr Jean-Marc Sène :

Absolument Claire, pour les enfants et adolescents âgés de 3 à 17 ans, la durée passée devant un écran augmente lorsque le niveau d’éducation du représentant de l’enfant diminue, que ce soit devant la télévision, un ordinateur pendant le temps de loisir ou devant des jeux vidéo.

En grande section de maternelle comme en CM2, la proportion d’élèves passant plus d’une heure par jour devant un écran les jours d’école est plus élevée chez les enfants d’ouvriers que chez les enfants de cadres.

Les écrans et les enfants: recommandations :

En France, des recommandations récentes concernant le temps d’écran (télévision, tablette, ordinateur, etc.) ont été formulées par l’Anses lors de l’actualisation des repères relatifs à l’activité physique et à la sédentarité réalisée en 2016 :

• Pour les enfants de moins de 2 ans: éviter l’exposition avant l'âge de 2 ans.

• Pour les enfants de 2 à 5 ans: limiter l’exposition à moins d'une heure par jour.

• Pour les enfants de 5 à 11 ans: le temps de loisir passé devant un écran devrait être limité en fonction de l’âge :

-jusqu’à 6 ans : éviter de dépasser 60 minutes par jour ;

-jusqu’à 11 ans : éviter de dépasser 120 minutes par jour.

• Pour les adolescents de 12 à 17 ans: pas de recommandation spécifique au temps d’écran mais il est recommandé de limiter les périodes de sédentarité et d'inactivité en particulier en ne restant pas plus de 2 heures consécutives en position assise ou semi

-allongée (hors sommeil).

- Claire Hédon : et chez les adultes ? Qu’en est il de la sédentarité en France ?

- Dr Jean-Marc Sène :

La durée moyenne passée devant un écran par les adultes en dehors des heures de travail est d’environ 3heures 30 minutes par jour.

• Cette durée moyenne évolue avec l’âge, les plus jeunes et les plus âgés passant plus de temps devant un écran.

• Plus de la moitié des adultes passent plus de trois heures par jour devant un écran.

• Le temps passé assis ou allongé diminue avec l’âge, de façon plus marquée chez les hommes.

• Les femmes ont globalement moins de comportements sédentaires que les hommes.

• Plus le niveau d’activité physique est limité, plus le niveau de sédentarité est élevé.

• Les trois quarts des déplacements locaux sont effectués en mode passif (voiture, deux-roues motorisés, transports collectifs...).

• L’utilisation de la voiture est moins fréquente dans les pôles urbains.

• Les hommes utilisent plus fréquemment la voiture ou un deux-roues motorisé, les femmes les transports collectifs.

- Claire Hédon : la sédentarité chez les adultes est-elle liée aux inégalités sociale ?

- Dr Jean-Marc Sène :

Absolument Claire, on observe quelques subtilités :

• Le temps passé devant un écran (télévision + ordinateur) ne diffère pas selon le niveau d’éducation.

• Chez les adultes, la durée passée devant la télévision augmente lorsque le niveau d’éducation diminue.

• Chez les adultes, la durée passée devant un ordinateur augmente avec le niveau d’éducation.

• Le temps passé assis ou allongé augmente avec le niveau de diplôme.

Bref, il existe encore un bon chemin pour réduire la sédentarité dans le pays ! Un bon sujet pour les présidentielles peut être ?