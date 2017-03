L'hydratation

-Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé diabète au Mali

Pour démarrer il faut d’abord se poser la question de savoir si cette consommation d’eau est normale ou non. En effet, boire en très grande quantité avec en parallèle une envie d’uriner fréquemment surtout la nuit peut faire penser aux symptômes du diabète. Dans ce cas, il faut faire une mesure de la glycémie, c’est-à-dire du taux de sucre dans le sang, pour être rassuré. S’il n’y a pas de diabète alors c’est une hydratation normale qui ne posera aucun problème si elle est bien répartie tout au long de la journée.

- Claire Hédon : Pourquoi doit on s’hydrater ?

-Stéphane Besançon

Tout d’abord, il faut rappeler que l’eau est un élément central de notre alimentation car elle est indispensable au fonctionnement de notre organisme. Elle représente plus de 60% du poids de notre corps et chaque jour nous perdons une grande quantité d’eau par la respiration, la transpiration ou les urines. Nous devons donc nous hydrater, c’est-à-dire boire de l’eau, afin de compenser ces pertes afin de rester en bonne santé.

En effet, si ces pertes estimées en moyenne à 1,5 litre par jour ne sont pas compensées, le corps va se déshydrater, ce qui peut entrainer une fatigue excessive, des vertiges ou encore des troubles rénaux comme les calculs rénaux. Dans des cas extrêmes et chez les personnes fragiles une déshydratation important peut conduire au coma.

- Claire Hédon : Que doit-on faire pour bien hydrater notre corps et rester en bonne santé ?

-Stéphane Besançon

Il faut tout d’abord adopter une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes qui vont permettre de couvrir la moitié des pertes. Ensuite, il est nécessaire de boire régulièrement de l’eau au cours de la journée afin de compenser le reste des pertes. Il est important de rappeler que l’eau est la seule boisson qui est indispensable. Il faut insister sur la nécessité de boire une eau potable.

- Claire Hédon : Les besoins en eau varient-ils selon les personnes ?

-Stéphane Besançon

Le besoin moyen se situe autour d’1,5 litre d’eau par jour. Cependant, il y a différentes situations où il est nécessaire de boire plus. C’est ainsi le cas durant la grossesse où il faut couvrir les besoins de la maman et de l’enfant. C’est aussi le cas durant la pratique d’une activité physique ou pour les personnes qui vivent dans des pays très chauds car dans ces deux cas les pertes par la transpiration vont être beaucoup plus importantes et il faudra les compenser. Une bonne hydratation est aussi capitale pour la santé des bébés. Cependant, il est important que les mamans sachent que les bébés, tant qu’ils sont exclusivement allaités au sein, n’ont pas besoin d’autres liquides pour être hydratés correctement.

- Claire Hédon : Finalement, Stéphane, comment savoir si l’on boit assez ou non ?

-Stéphane Besançon

Normalement, nous devons nous hydrater régulièrement tout au long de la journée sans attendre la sensation de soif. En effet, quand cette sensation arrive c’est que notre corps manque déjà un peu d’eau. Chez les personnes âgées il faut être encore plus méfiant car souvent elles ne ressentent pas la sensation de soif et peuvent donc être victimes de déshydratation importante. C’est pourquoi il faut surveiller attentivement les personnes âgées durant les périodes de fortes chaleurs ou de canicules.

Enfin, on peut donner aux auditeurs et auditrices une petite astuce facile et efficace pour savoir s’ils s’hydratent correctement. Il leur suffit d’observer la couleur de leurs urines. Si elles sont très foncées ça veut dire que l’hydratation est insuffisante. Il suffit alors de boire davantage pendant 2 à 3 jours et d’observer le changement de couleur. Si l’urine devient claire voire translucide, c’est que le corps est correctement hydraté.

