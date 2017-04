Mobilisation pour la science sans précédent à travers le monde

Avec notre correspondant à New York, Grégoire Pourtier

« Make America Scientific Again », écho acerbe au slogan de campagne de Donald Trump « Make America Great Again ». « I'm with Earth » (« Je suis avec la Terre »), rappelant habilement le « I'm with her » d'Hillary Clinton, sa rivale démocrate.

Les manifestants de samedi ne portaient pas Donald Trump dans leur cœur, même si la démarche se voulait non-partisane et que beaucoup répétaient que l'enjeu allait bien au-delà du président américain.

Christina, mathématicienne, avait par exemple dessiné sur son panneau l'évolution du financement fédéral de la recherche aux Etats-Unis. « On était à 10% en 1968 et l'année suivante, on allait sur la Lune, pointe-t-elle. Mais regardez, la baisse des financements a été régulière et en 2016, on n'était plus qu'à 3%. Si vous étudiez en détail quand cela arrive, c'est souvent quand les républicains dominent le Congrès. Alors j'espère que cela va remonter, mais ce n'est pas ce que le président Trump a dit. »

Des manifestants réunis à Central Park à New York pour une Marche pour la science, le 22 avril 2017. REUTERS/Andrew Kelly

Elle raconte que beaucoup de ses étudiants ont dû aller poursuivre leurs recherches en Europe ou même au Mexique ou au Brésil.

Libraire spécialisée, Nancy élargit elle le débat. « Je suis ici pour soutenir spécifiquement l'accès libre. Je veux que soit renouvelé l'engagement que les résultats des recherches financées publiquement restent accessibles à tout public. Mais plus généralement, je suis vraiment inquiète de ce qu'ils vont faire avec les parcs nationaux, les terrains publics et par le fait que l'on puisse contester le changement climatique », souligne-t-elle.

Samedi, un communiqué de Donald Trump a eu des mots doux pour la recherche et la protection de l'environnement. Bien trop peu pour rassurer les scientifiques. Comme ils le répétaient, eux se basent uniquement sur des faits avérés. Quelques belles paroles ne suffisent pas à effacer les premières décisions prises par la nouvelle administration américaine.

Today on Earth Day, we celebrate our beautiful forests, lakes and land. We stand committed to preserving the natural beauty of our nation. — President Trump (@POTUS) 22 avril 2017

Et d'autres rassemblements se déroulaient dans plusieurs autres villes américaines dont Washington, Los Angeles et plus de 500 marches ont eu lieu à travers le monde, à Londres, au Ghana ou encore en Nouvelle-Zélande, en Australie et à Paris.