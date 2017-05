Ocean Cleanup, le nettoyage des océans, va démarrer plus tôt que prévu

En raison des courants, les déchets en plastique s’accumulent dans cinq zones de l’océan mondial, les gyres océaniques, dont le plus grand mesure six fois la France. Le Néerlandais de 21 ans, Boyan Slat, avait lancé il y a cinq ans le projet Ocean Cleanup pour nettoyer les océans de la pollution au plastique. Il vient d’annoncer que le projet, qui devait débuter initialement en 2020 démarrerait dans les 12 prochains mois.

L’idée de Boyan Slat et de son projet The Ocean Cleanup est de déployer un écran flottant à la surface de l’océan pour ramasser les morceaux de plastique, qui seront ensuite évacués. A l’origine, l’écran destiné à la plus grande plaque de déchets, située dans le Pacifique entre Hawaï et la côte californienne, devait mesurer 100 km de long et être fixé au fond de l’océan. Mais cinq années de recherche ont démontré qu’un système libre serait beaucoup plus efficace : le plastique dérive en fonction des courants océaniques, le système de nettoyage doit faire de même.

Une trentaine d’écrans d’un à deux kilomètres de long, attachés non plus au fond, mais à un poids appelé « ancre flottante », vont être déployés dans la grande poubelle pacifique. Grâce à leur ancre flottante, les systèmes suivront les mouvements des océans, mais dériveront un peu moins vite que les déchets de plastique, permettant leur accumulation contre les écrans.

Ce nouveau système, à la fois plus léger, plus solide et moins coûteux, a été testé avec succès en mer du Nord. Boyan Slat espère nettoyer 50 % de la grande plaque de déchets du Pacifique d’ici cinq ans.