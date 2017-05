Les étirements sont ils bons ou mauvais ?

Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe nationale de judo :

La première source de confusion vient du fait que l’on place sous un même « vocable » des pratiques très différentes :

Les étirements musculaires et les assouplissements. Les premiers visent l’allongement d’un muscle ou d’un groupe de muscles au maximum de son amplitude. Les seconds ont pour but d’étirer le tissu conjonctif (tendons, ligaments, capsules articulaires) et par là, ils améliorent l’amplitude articulaire.

Dans les étirements musculaires, on distinguera les étirements dynamiques (avec contraction musculaire) sont pratiqués en fin d’échauffement pour préparer le muscle à l’effort en augmentant la température du corps. Les étirements passifs (sans contraction musculaire) qui sont davantage utilisés après l’entraînement pour diminuer les douleurs des courbatures.

Claire Hédon :

Ca fait beaucoup d’étirements différents tout ça… Reprenons chacun d’eux un par un.

Comment faire les étirements musculaires passifs ?

Dr Jean-Marc Sène :

C'est la mise en tension du muscle à l'aide du poids du corps. On étire le muscle jusqu'à la sensation d'une légère tension que l'on maintient sans forcer 30 secondes ou plus. Les étirements passifs sont excellents pour relâcher les tensions musculaires mais sont à éviter en début de séance ou avant une compétition car les temps de réaction sont augmentés et les capacités explosives du muscle sont réduites.

L'intérêt est qu'on ne ressent plus la douleur des courbatures ou DOMS = micro-lésion musculaires (effet anesthésiant) mais la micro-lésion n’est pas supprimée pour autant : le risque est alors de forcer sur un muscle qui n’a pas encore bien récupéré et de créer une réelle lésion.

Il faut toujours respecter un délai de 2 à 3 jours avant de refaire des efforts importants sollicitant les mêmes groupes musculaires

Claire Hédon :

Comment faire les étirements musculaires dynamiques ?

Dr Jean-Marc Sène :

Les étirements activo-dynamiques (balancement des bras en augmentant progressivement l’amplitude du mouvement, sautillements avec quelques talons-fesses…) s’avèrent plus indiqués que les étirements passifs (étirement prolongé des muscles) car ils se rapprochent plus d’un échauffement.

Ils permettent de prévenir les blessures face à l’effort physique par une meilleure irrigation des muscles grâce à l’augmentation de la température des muscles visés et une préparation efficace du corps à l’effort.

Claire Hédon :

Comment faire les assouplissements articulaires ?

Dr Jean-Marc Sène :

Les exercices d’assouplissement articulaire se pratiquent plutôt à froid, sur un muscle raide et au repos, à un moment bien séparé de l’entraînement – au réveil, par exemple. Ils se pratiquent en position d’extension maximale. C’est pour cela qu’ils doivent être exécutés très lentement, de façon progressive et avec beaucoup de précautions. De manière générale il vaut mieux les faire sous contrôle d’un spécialiste.

En principe ce n’est pas pour les débutants, réservés à certains athlètes qui ont besoin d’un surcroît de souplesse pour réaliser des performances spécifiques. On pense par exemple aux gymnastes.

Si les exercices d’assouplissement sont mal exécutés ou trop fréquents ils peuvent entraîner des blessures ou fragiliser l’articulation. Leur pratique est d’ailleurs très controversée dans l’entraînement aux sports de combat. La crainte en effet est que le gain en souplesse s’accompagne d’une perte de tonicité.

Claire Hédon :

Quels conseils pour bien faire ses exercices étirements ?

Dr Jean-Marc Sène :

Voici quelques consignes de bases pour bien débuter les étirements :

bien s’échauffer,

éviter les à-coups,

apprendre quelques mouvements de base,

commencer par des mouvements lents ou des positions statiques,

éviter les erreurs de placements (lordose ou cyphose exagérée),

éviter les positions extrêmes (ménisques),

inclure les rotations si possible après maîtrise d’une gestuelle de base.

Il est conseillé d’adapter les étirements selon l’activité et la chronologie de la séance.

Pour la séance d’échauffement : étirements de type activo-dynamique

En fin de séance : étirements passifs

En dehors des efforts, en séance individuelle : assouplissements

Il est essentiel d’adapter les étirements à son profil personnel

Un sportif professionnel qui a besoin de taper dans le ballon dès le lendemain d’un match, n’aura pas intérêt à s’étirer pour ne pas risquer de se blesser. En revanche, un sportif amateur qui souhaite éviter les courbatures après une longue sortie pour être en forme la semaine au travail, pourra s’étirer en connaissance de cause (en sachant qu’il ne faudra pas solliciter immédiatement les muscles ayant intensément travaillé).