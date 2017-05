A Paris, les maths se sont mises à parler à tout le monde

« Beaucoup croient que dans les maths, il y a d’un côté les génies et de l’autre les nuls. C’est faux ! Il y a un continuum de connaissances », soutient François Lavallou en se désaltérant sous le soleil qui écrase ce lundi la place Saint-Sulpice, dans le VIe arrondissement de Paris. Depuis trois jours, ce quinquagénaire a investi, avec des dizaines d’amoureux des sciences, cette petite esplanade parisienne dans le cadre du 18e Salon culture et jeux mathématiques. Il anime le stand PlayMaths, qui aide à « comprendre les maths avec les mains ».

Organisé du 27 au 30 mai par le Comité international des jeux mathématiques (CIJM), ce rendez-vous vise à « diffuser les mathématiques pour tous, petits et grands », selon Marie-José Pestel, sa présidente. Cette année, le thème retenu est « mathématiques et langages ». « Ce thème a déjà été choisi par l’Education nationale pour sa Semaine des maths, qu’elle organise chaque année depuis quatre ans au mois de mars », justifie cette prof de maths à la retraite.

Espéranto et cryptorigami

« Vous voulez apprendre l’espéranto ? » harangue à l’entrée de la place Didier Janot, bénévole à Espéranto Paris Ile-de-France, en tendant une carte expliquant les rudiments de la langue créée en 1887 par l’ophtalmologiste polonais Ludwik Lejzer Zamenhof. Que vient faire un stand d’espéranto dans un salon consacré aux mathématiques ? L’homme s’empresse de pointer du doigt le slogan choisi pour l’occasion : « L’espéranto, la langue la plus logique. » Facile à apprendre, cette langue internationale « est construite de façon scientifique », assure l’espérantiste.

Didier Janot explique l'espéranto, « la langue la plus logique », à des enfants. RFI/Kevin Poireault

Au fil des stands, on comprend que le pluriel de « langages » dans l’intitulé du thème n’est pas dû au hasard. Bien sûr, le langage informatique a la part belle avec Wolfram, société qui développe Wolfram Alpha, moteur de connaissance intégré à Siri, l’assistant des produits Apple, et une découverte de la cryptographie. Les langages scientifiques sont également proposés, physique et astronomie en tête. Plus étonnant, l’art est très présent dans ce 18e Salon culture et jeux mathématiques : sculpture inspirée des mathématiques, lightpainting utlisant les mouvements des étoiles, impression 3D, musique…. « Il y a même un stand de cryptorigami, s’enthousiasme l’organisatrice de l’événement. Ils y reproduisent par le papier le langage de la nature. »

« Le vrai maître de l'origami n'utilise aucun outil, uniquement ses mains », affirme cet expert de « cryptorigami ». RFI/Kevin Poireault

Du langage, il y en a aussi dans les allées du salon. Les groupes d’enfants et d’ados partent aux éclats par-ci, se jettent de l’eau par-là. « Il faudrait vraiment qu’il y ait moins de bruits », souffle une organisatrice à côté du forum principal, une scène ouverte où le compositeur Karol Beffa parle de création à un public très concentré. Cédric Villani, mathématicien investi aux élections législatives par La République en marche, le mouvement d’Emmanuel Macron, n’a pas pu venir, « retenu par des obligations à Lyon », a annoncé Marie-José Pestel en début de conférence.

« Les maths sont partout »

« Tu n’as jamais été aussi actif de toute la journée », raille un accompagnateur à l’adresse d’un jeune qui s’amuse à construire des figures en emboîtant des tiges en plastique. Le Salon culture et jeux mathématiques poursuit le travail de médiation lancé par son fondateur, directeur de la rédaction du magazine Tangente – « Seule revue au monde uniquement consacrée aux mathématiques ! », certifie François Lavallou, un sourire aux lèvres. Ainsi, de nombreux organismes de recherche y sont invités, mais surtout, la place Saint-Sulpice regorge de jeux mathématiques en tout genre. Un bon moyen de modifier le constat calamiteux de François Lavallou : « Aujourd’hui, ce n’est pas bien vu d’avoir des difficultés en français ou de ne pas maîtriser l’anglais, mais certains enfants sont fiers d’être nuls en maths, c’est dramatique ! »

Parmi ces amusements, on trouve aussi des jeux de logiques ancestraux, comme les échecs, le go, l’awalé, le hex ou encore les dames. Pour Maxime Kouamé, informaticien et grand-maître international de dames depuis 1986, d’abord en Côte d’Ivoire puis à Paris, « le jeu de dames et les maths sollicitent nos neurones, font appel à la logique » et donc « les gens qui sont à l’aise en maths peuvent l’être aux dames ». De l’avis de François Lavallou, on pourrait presque faire la même conclusion pour la politique : « En Europe, il y a deux personnalités politiques qui ont su rester longtemps au pouvoir. Ce sont deux femmes, et deux scientifiques : Angela Merkel et Margareth Thatcher - c'est elle qui a inventé la technique pour injecter de l'air dans les glaces qu'on mange ! » Et d’ajouter : « J’ai été invité par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), où on m’a demandé d’animer un atelier sur "A quoi servent les maths ?" Comme ce qui est utilitaire ne m’intéresse pas, j’ai plutôt orienté vers "Où sont les maths ?" Elles sont partout ! »