Questions sur les seins

Claire Hédon : Dr Solano, vous êtes sexologue et aujourd’hui vous allez nous parler des petits soucis des seins. Ces soucis peuvent complexer, diminuer la confiance en soi ou gêner la sexualité. Un souci de Coralie, de Londres : Un de mes mamelons coule et ça m’inquiète, que faire ?

Dr Catherine Solano

Il faut consulter un médecin rapidement. En effet, quand une anomalie existe dans un seul sein, il peut parfois s’agit d’un cancer. Il ne faut donc pas laisser trainer. Quand il s’agit des deux mamelons qui coulent, il faut également consulter. Mais dans ce cas là, c’est plutôt une anomalie hormonale, parfois liée à la prise d’un médicament, parfois liée à un dérèglement des hormones internes.

Claire Hédon : une question de Rose : j’ai une boule dans un sein et cela me fait peur. Donnez-moi des conseils.

Dr Catherine Solano

Il faut toujours consulter son médecin généraliste ou un gynécologue quand on observe une boule dans un sein. En effet, même si un cancer du sein, ce n’est pas le plus fréquent, ça existe. Il ne faut donc pas laisser une boule se développer !

La plupart du temps, surtout chez les jeunes femmes, il s’agit d’un kyste ou d’un adénome qui sont bénins, mais, il ne faut pas prendre de risques.

Claire Hédon : Aminata nous pose une autre question : J’ai plein de petites boules dans les seins. Et c’est très sensible quand je touche. Est-ce que c’est normal ou est-ce que je dois consulter un médecin ?

Dr Catherine Solano

Le plus souvent, on peut observer des boules dans les seins, c’est-à-dire les seins un peu granuleux les jours juste avant les règles. Je recommande donc de palper de nouveau les seins après les règles, et en général, ces boules sont parties ou elles ont beaucoup diminué. Pourquoi ça se passe ainsi ? C’est que l'intérieur des seins ressemble à une grappe de raisin. Ils sont formés de plein de petites boules qui sont des glandes destinées à fabriquer du lait pour un futur bébé. Et avant les règles, les hormones font gonfler tout le tissu du sein. C'est pourquoi Aminata peut sentir ces boules. Si cela dure et que c'est un gênant ou douloureux, il peut s’agir d’un déséquilibre hormonal. La femme sent alors ses seins très gonflés et très souvent, ou tout le temps, pas seulement avant les règles. Dans ce cas-là, il faut se demander si l’on a une pilule ou une contraception hormonale. Parce que ce gonflement peut être lié à une pilule qui ne convient pas par exemple sur le plan de l’équilibre hormonal. Et il faut peut-être changer de contraception.

Claire Hédon : mais toutes les femmes ont ces glandes dans les seins, ces sortes de petites grappes de raisin. Mais toutes ne sentent pas des boules dans les seins. Pourquoi ?

Dr Catherine Solano

: Au niveau des seins, ces petites glandes sont enrobées par de la graisse. Certaines filles qui ont les seins plus gros sentent moins ces boules car leur sein est enrobé de plus de graisse.

Claire Hédon : Et Sonia est gênée parce que les mamelons de ses seins rentrent à l’intérieur.

Dr Catherine Solano

On appelle cela les mamelons ombiliqués. Ce n’est pas grave du tout. Et cela ne gêne généralement pas pour allaiter un enfant, car, quand il tète, le bébé prend toujours dans sa bouche toute l’aréole du sein, pas seulement le mamelon. Il peut donc quand même réussir à bien téter. Cela dit, la gêne est souvent esthétique par rapport à soi même et à son partenaire.

Claire Hédon : Peut-on opérer les mamelons ombiliqués ?

Dr Catherine Solano : Oui, mais on coupe alors les canaux par lesquels passent le lait et ils ne se reforment pas forcément. Donc cela peut par la suite empêcher d’allaiter. Il existe une autre méthode pour faire ressortir les mamelon, c’est l’utilisation du principe de la ventouse avec un petit appareil, la niplette ou bien le latch assist. Mais on ne dispose pas d’études suffisamment importantes pour dire si c’est vraiment efficace, même si certaines femmes en sont satisfaites.

Claire Hédon : Abi, elle se plaint de vergetures sur les seins et voudrait savoir ce qu’il faut faire pour les faire disparaître.

Dr Catherine Solano

Les vergetures sont assez fréquentes sur les seins. Elles sont comme de petites cicatrices spontanées. Au début, ce sont des petites marques violettes puis elle deviennent blanc nacré au fil du temps. Mais pour qu’elles partent, il n’y a pas de miracle. Les crèmes peuvent seulement les atténuer un peu, mais pas les éliminer.