Washington rejoint «l’appel à l’action» de l’ONU pour nettoyer les océans

« Les Etats-Unis restent engagés à travailler avec toutes les parties prenantes, au sein ou en dehors du système onusien, pour protéger nos océans et promouvoir le développement grâce à une utilisation durable » de ces ressources, a déclaré David Balton, l'émissaire du président américain.

L' « appel à agir » souligne toutefois « l'importance particulière de l'accord de Paris » et s'inquiète de l'impact du changement climatique sur les océans. En signant l'appel, les gouvernements s'engagent à réduire leur utilisation des plastiques et prendre des mesures pour réduire l'acidification ainsi que pour tenter de limiter l'impact du changement climatique sur les océans.

Et il y a du travail. Nos océans sont malades de la mondialisation. C’est le constat de l’ONU qui a publié des chiffres alarmants. Si rien n’est fait d’ici là, il y a aura en 2050 plus de sacs plastiques que de poissons dans nos eaux, rappelle notre correspondante à New York, Marie Bourreau.

Prise de conscience

Catherine Chabaud, l’ancienne navigatrice du Vendée Globe, devenue déléguée à la Mer et au Littoral témoigne : « Dans les années 90, il n’y avait pas une traversée de l’Atlantique que j’accomplissais sans voir des déchets de manière quasiment quotidienne. Personne ne s’intéressait à ces sujets. »

Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les Etats ont pris conscience que la pollution plastique au microparticules, le changement climatique ou la surpêche mettent à mal le plus grand écosystème planétaire d’où l’importance de cette conférence : « C’est l’occasion ou jamais de rappeler le formidable rôle que les océans jouent dans l’équilibre du climat. On a besoin de permettre aux océans de continuer à jouer ce rôle. »

Car les océans produisent la moitié de l’air que nous respirons et absorbent un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Les Etats membres ont pris un engagement non contraignant pour les préserver et les nettoyer.

Et si les Etats-Unis ont rappelé leur volonté de se retirer des Accords de Paris, Catherine Chaubaud assure que l’ensemble des Etats se rallient derrière son nouveau credo : « Make our océan clean again », un clin d’œil au tweet du président Macron « Make our planet great again ».