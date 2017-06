Etats-Unis: invasion de pyrosomes sur la côte ouest

Soixante-mille, c’est le nombre de pyrosomes recueillis récemment dans les filets d’une équipe de recherche de l’Oregon sur la côte ouest des états unis en moins de 5 minutes.

Ces créatures brillent dans la nuit, on dit qu’elles sont bioluminescentes, elles mesurent entre 3 et 60 cm généralement, même si certaines peuvent atteindre les 30 mètres de long et se nourrissent de microorganismes.

Cette prolifération sur les côtes ouest de l’Amérique, jusqu'en Alaska et en particulier en Colombie-Britannique au Canada inquiète les pêcheurs qui voient leurs filets remplis par ces créatures sans valeur marchande. Ils les trouvent aussi dans le ventre des poissons qu’ils pêchent.

Mais les chercheurs qui en savent finalement assez peu sur les pyrosomes sont encore les plus étonnés par ce phénomène. Ils se demandent s’il est dû au réchauffement climatique et à un changement dans les écosystèmes marins ou dans la chaîne alimentaire. Et ils n'excluent pas non plus qu'une autre cause naturelle ou non soit en jeu.

Bref, le mystère reste entier et en attendant d'en savoir plus les pêcheurs s'habituent à voir les pyrosomes recouvrir littéralement l'océan en certains endroits.