Le steak de tofu, c’est quoi exactement ?

Cette semaine Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l' ONG Santé Diabète , ce qu’est le steak de Tofu et surtout qu’elle est la différence entre le steak de Tofu et le steak «—classique—»—?

Stéphane Besançon : Pour démarrer cette chronique, il faut tout d’abord rappeler que dans le langage courant on parle soit de steak soit de beef steak qui signifient pour l’un « une tranche de viande à griller » et pour l’autre « une tranche de bœuf à griller ». Ces deux termes renvoient à une pièce de viande rouge qui va être découpée à partir d’une précise de l’animal pour être consommée. Le steak provient majoritairement des espèces bovines (bœuf, vache et vœux).

Claire Hédon : Le steak de tofu est-il aussi une préparation à base de viande ?

Stéphane Besançon : Non pas du tout Claire. Le tofu est préparé à partir d’une légumineuse : le soja. Pour préparer le Tofu il y a deux grandes étapes :

Tout d’abord il faut extraire ce que l’on appelle la boisson de soja. Pour ceci, il faut laisser tremper les graines de soja dans de l’eau puis les broyer en les chauffant et enfin filtrer le liquide laiteux qui en résulte.

Ensuite, il faut faire coaguler les protéines de cette boisson de soja en utilisant en général du sulfate de calcium. Une fois la coagulation finalisée on obtient un caillé qui doit être égoutté et pressé afin d’obtenir le Tofu.

Le Tofu se présente le plus souvent comme une sorte de « fromage végétal » rectangulaire plus ou moins ferme. Il est important de savoir que le Tofu ferme contient moins d’eau est donc plus d’éléments nutritifs tandis que le Tofu mou contient plus d’eau et donc moins d’éléments nutritifs.

Claire Hédon : Pourquoi parle-t-on alors de steak de Tofu ?

Stéphane Besançon : Le Tofu est donc un aliment purement végétal mais par ces propriétés nutritionnelles, il a été popularisé par les mouvements végétariens et végétaliens, depuis plusieurs années, comme un substitut de choix à la viande car il possède les protéines les plus proches des protéines animales. C’est comme ceci que des préparations à base de Tofu ont été créées pour remplacer la viande cuisinée en forme de steak dans différentes recettes comme les burgers végétariens par exemple.

Claire Hédon : Pourquoi le Tofu représente-t-il un substitut intéressant à la viande ?

Stéphane Besançon : Pour beaucoup de personnes qui ne mangent pas de viande, les légumineuses, comme le soja et ces préparations comme le Tofu, sont aujourd’hui une source de substitution très intéressante des protéines animales par des protéines végétales.

En plus de cet apport protéique global il présente plusieurs autres intérêts avec :

Un profil de protéines qui se complète avec celui des céréales ;

Un apport intéressant en sucres complexes (ou amidon);

Une quantité de micronutriments (minéraux et vitamines du groupe B) non négligeable ;

Il est intéressant aussi car il est quasiment sans goût et donc peut prendre le goût des ingrédients avec lesquels on le mélange et avec lequel on l’assaisonne.

Claire Hédon : Finalement, Stéphane, qu’elle consommation recommandez-vous ?

Stéphane Besançon : Je ferai 2 recommandations distinctes :

Pour les personnes qui continuent de consommer de la viande mais qui souhaitent réduire cette consommation ça peut être un très bon moyen de remplacer des repas contenant de la viande par des repas contenant du Tofu ; Pour les personnes qui suivent un régime végétarien, le tofu peut être un bon substitut de la viande en faisant attention cependant à éviter la carence en fer surtout chez les jeunes enfants. Pour l’éviter, il faut augmenter la consommation de fruits et de légumes.



Pour poursuivre les échanges sur cette chronique rendez-vous sur :

Le compte Twitter de Stéphane Besançon

La page Facebook de l'ONG Santé Diabète