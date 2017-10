Infidélité, comment réagir ?

Dr Catherine Solano : Il faut d'abord rappeler que les sexologues n’utilisent guère le mot infidélité. Nous parlons plutôt de relation extraconjugale parce que nous essayons de ne pas poser de jugement moral. C’est important les mots. Autrefois, on parlait même d’adultère, ce qui est un mot encore plus fort. J’avais un patient qui parlait toujours de l’adultère de sa femme et qui n’arrivait pas à en parler autrement. Pourtant, ça peut aider de parler d’une relation extraconjugale, c’est déjà moins lourd à porter.

Vous voulez dire qu’il vaut mieux chercher à minimiser ?

Dr Catherine Solano: Pas du tout ! Simplement, c’est déjà souvent difficile à vivre et ce n’est pas la peine d’en rajouter au risque de se faire encore plus mal…

Alors comment réagir quand on s’aperçoit que l’autre a une relation extraconjugale ?

Dr Catherine Solano : Le plus important, c’est de ne pas prendre de décision à vif. On se sent souvent choqué, en colère ou anéanti, et il ne faut pas prendre de décision rapide sur le coup des émotions. En effet, on pourrait prendre une mauvaise décision.

Vous voulez dire qu’on pourrait décider de se séparer et de le regretter par la suite ?

Dr Catherine Solano : Oui, c’est exactement ça. Et le risque inverse existe aussi. On pourrait décider de passer l’éponge alors que l’on est très blessé, que votre couple vous détruit, et que la meilleure solution serait peut-être une séparation !

Dr Solano, vous dites qu’en cas de découverte d’une infidélité, il faut attendre pour réagir, mais attendre quoi ?

Dr Catherine Solano : Attendre déjà que les émotions soient apaisées, que la crise aiguë soit passée. Cela demande généralement quelques mois au moins. Et puis, il faut attendre d’avoir réfléchi.

Il faut réfléchir à quoi ?

Dr Catherine Solano : A la situation déjà. Cette relation extraconjugale, c’est quoi ? En prenant les deux extrêmes, ce n’est pas la même situation si votre mari mène une double vie avec des enfants qu’il a d’une autre femme ou, ou si un soir où il avait trop bu, il a eu une relation sexuelle avec quelqu’un qu’il ne connaissait pas et qu’il n’a pas revu.

Et entre ces deux situations, il y a la liaison durable ou les relations extraconjugales régulières et répétées…

Il faut réfléchir à la situation, et aussi j’imagine aux raisons de cette relation extraconjugale…

Dr Catherine Solano : Oui, il faut chercher à comprendre ce qui s’est passé. Et comprendre si les causes sont plutôt au niveau du couple ou de la personne qui a eu cette relation extraconjugale.

Je m’explique. Si dans un couple, vous vous étiez éloignés émotionnellement, si vous passiez très peu de temps ensemble, si vous espaciez beaucoup les relations sexuelles, cela peut entraîner une impression de délaissement qui augmente le risque de relation extraconjugale. Donc cela signifie qu’il faut se remettre en question. Se demander : est-ce que je suis pour quelque chose dans cette crise ? Je pense à un patient qui m’a dit à ce propos : « je me rends compte que je n’ai pas su aimer ma femme. Et je comprends même pourquoi elle a eu cette aventure ». Pourtant, il souffrait beaucoup ! A partir de cette remise en question, l’infidélité peut être une crise qui va faire repartir le couple sur de meilleures bases, à condition d’être capable d’avancer à deux malgré la douleur.

Mais est-ce que la personne trompée est toujours en cause dans une relation extraconjugale ?

Dr Catherine Solano : Non, certaines personnes ont des relations extraconjugales simplement pour se rassurer, parce qu’elles ont peur de l’exclusivité sexuelle ou encore parce qu’elles souffrent d’une addiction sexuelle. Donc se poser des questions ne signifie pas se dire : je suis forcément coupable de quelque chose !

Et quand on pris le temps de penser à tout cela, la conduite à tenir apparaît plus facilement…



Dr Catherine Solano : Souvent oui, mais on a parfois besoin de se faire aider à réfléchir avec une personne extérieure. Pour se poser les bonnes questions. Cela peut être un psy ou une personne de confiance qui ne cherche surtout pas à vous influencer, mais qui vous aide à trouver le meilleur pour vous.

Le mieux n'est-il pas de toujours chercher à pardonner et avancer ?

Dr Catherine Solano : Souvent oui, mais pas toujours. Si vous êtes en couple avec quelqu’un qui ne vous respecte pas, en restant, vous ne vous respectez pas, et même si vous avez des enfants, vous leur donnerez une image terriblement négative du couple. Et cela n’est pas bon pour leur construction psychique, ni pour eux le jour où ils formeront un couple car ils auront eu sous leurs yeux un modèle très dysfonctionnel…