Comment trouver la position qui donne le plus de plaisir à un couple ?

Dr Catherine Solano, médecin sexologue : Oui, pour un couple donné, certaines positions vont donner plus de plaisir à la femme ou à l’homme.

Quelles sont ces positions ?

Dr Catherine Solano : Et bien, c’est très difficile de vous répondre. En effet, cela dépend des couples. Chaque couple a une manière différente de réagir, déjà simplement à cause de l’anatomie. Certains hommes ont un pénis en érection qui est droit et pointé vers le haut, d’autres l’ont courbé vers le haut et vers la droite ou la gauche et d’autres encore ont un sexe courbé vers le bas. Toutes ces variantes sont normales, mais elles ont pour conséquences qu’une position sexuelle ne donne pas les mêmes sensations à tous les hommes !

Et pour les femmes ?

Dr Catherine Solano : Pour les femmes, c’est la même chose. On ne voit pas l’inclinaison du vagin à l’œil nu puisqu’il est interne, mais toutes les femmes ne sont pas faites pareil à l’intérieur. Du coup, certaines ont plus de plaisir dans une position que dans une autre… Alors, en fonction des formes du pénis et du vagin, chaque couple a ses positions préférées.

Mais Le plaisir ne dépend pas seulement de la mécanique quand même !

Dr Catherine Solano : Vous avez raison. Certaines positions procurent davantage de plaisir parce que l’on peut se parler à l’oreille, se voir dans les yeux, ou simplement voir certaines zones du corps de l’autre qui sont excitantes pour nous, le visage, les seins, les fesses par exemple.



Vous avez quand même peut-être quelques conseils pour aider nos auditeurs à trouver la meilleure position pour leur couple !

Dr Catherine Solano : Oui. Déjà pour beaucoup de femmes choisir une posture dans laquelle le clitoris peut être stimulé, soit par un frottement corps à corps, soit manuellement, cela peut être important.

Ensuite, les postures où la femme a les jambes serrées peuvent contribuer à entraîner des sensations internes plus fortes tant chez l’homme que chez la femme. Et puis, lorsqu’une femme est sur son partenaire, elle peut choisir l’inclinaison et le rythme des mouvements, ce qui peut l’aider à avoir plus de plaisir et aider son partenaire à retarder le moment de l’éjaculation…