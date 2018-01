2017 a été l’année la plus sûre pour le transport aérien

Il y a eu d’énormes progrès dans ce qu’on appelle les «facteurs humains». Vous savez que la plupart des accidents sont dus à des erreurs humaines, que ce soit à l’entretien, que ce soit à la conception, que ce soit au pilotage. Et là, on a fait des progrès énormes parce qu’il y a eu des remises en cause permanentes. Il y a ce qu’on appelle des «retours d’expérience». Moi, j’ai été instructeur et j’avais mes élèves. Et je leur disais toujours: «Je vous demande juste une chose, de ne pas écarter la lecture des retours d’expérience». Il y a les bulletins de sécurité des vols que toutes les compagnies s’échangent et on les restitue en simulateur. Le gros progrès des formations, ça a été le simulateur. C’est tellement au point que la première fois que mes élèves ou les élèves, en général, prennent l’avion, c’est avec des passagers. Tout se fait en simulateur. Et pourquoi? C’est parce qu’on peut simuler à peu près toutes les pannes