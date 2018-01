Le Judo : les bénéfices pour la santé

Caroline Paré : Dr Sène, vous nous vantez régulièrement les bienfaits de l’activité physique et sportive pour la santé. Aujourd’hui vous allez nous faire découvrir un sport qui peut être utile pour la Santé : Le Judo. Comment un sport de combat peut il être bénéfique pour la santé ?

Dr Jean-Marc Sène : Absolument Caroline ! Il faut simplement qu’il soit adapté à celui qui le pratique ! Le judo qui signifie "voie de la souplesse, de l'adaptation" peut tout à fait entrer dans le cadre d’une activité sportive adaptée ! Les gestes sont alors choisis en fonction du niveau des pratiquants dans une gamme très large mettant en jeu les différentes parties du corps et le plus souvent pratiqués à droite et à gauche pour un développement harmonieux et équilibré.

L'activité se fait avec préhension. Il n'y a pas de coup porté ni de recherche de KO.

Les katas sont des formes techniques imposées destinées à l’apprentissage du judo. Parmi ceux-ci, le Juno-kata ou « kata de la souplesse » illustre particulièrement le principe de la souplesse et de la non résistance.

Le lieu de pratique est plus souvent dans un dojo, mais aussi en salle de sport et même dans des institutions pour personnes âgées avec quelques mètres carrés de tatami.

Le matériel nécessaire est une tenue spécifique : le judogi et sa ceinture (tenue complète ou partielle). La pratique est pieds nus ; éventuellement des chaussettes peuvent être autorisées.

Tous les publics peuvent pratiquer les différentes activités. Selon les classes d'âge, du baby-judo pour l'éveil psychomoteur jusqu'à l'activité adaptée des séniors de grand âge, activité mixte, individuelle, en duo, collective, etc.

C.P. : Donc le judo peut s’adapter en fonction de l’état de santé des personnes. Quels sont les bénéfices possibles pour la santé du pratiquant ?

Dr J.M.S. : Pour les personnes inactives, les bénéfices seront majorés pour l’équilibre, la coordination motrice, la masse et la force musculaire, la souplesse et la mobilité articulaire.

Selon les publics, des formes complémentaires de pratique seront utilisées pour obtenir des bénéfices dans les autres secteurs (endurance, vitesse).

La fédération propose un sport individuel avec pratique de groupe et un brassage social important, dans lequel existe un code moral (intéressant en cas de trouble du comportement), avec respect mutuel.

Pour les personnes en surpoids ou obèses il peut y avoir une valorisation et une amélioration de l’image corporelle.

Cette activité adaptée aux seniors de grand âge ne comporte pas d’opposition. Elle peut comporter un travail de sécurisation de la chute. Elle propose un travail musculo-squelettique des membres inférieurs (muscles antigravitaires) et des membres supérieurs (préhension du judogi ou exercices plus analytiques), ainsi qu’un travail de l'équilibre. Celui-ci est fondamental (exercices spécifiques sur les muscles de stabilisation du bassin et les muscles de la loge antéro-externe de jambe afin de prévenir les déséquilibres et les entorses de cheville).

La sollicitation sensitive (pieds nus) et de la sensibilité profonde est remarquable.

Les exercices permettent de travailler la posture, de lutter contre l'instabilité articulaire, de favoriser l'équilibre statique et dynamique, seul ou à deux.

On connait l’intérêt des exercices en double tâche.

Il peut être particulièrement important pour certaines personnes âgées d’apprendre à se relever du sol (c’est le cas de la personne vivant seule qui pourrait avoir à se relever après une chute).

C.P. : Il faut j’imagine être très attentif et prendre des précautions pour prévenir des accidents ?

Dr J.M.S. : La grande adaptabilité des pratiques permet d’éviter les risques. Pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, le médecin traitant (si nécessaire, il sollicitera l’avis du médecin spécialiste), délivrera une prescription d’activité physique et sportive avec préconisations.

Il est important de bien évaluer les déficiences et incapacités, l'appareil locomoteur, l'appareil cardio-vasculaire, le revêtement cutané et l’équilibre, afin de noter les éventuelles contre-indications relatives, restrictions, précautions à prendre (chute, opposition , contact , intensité d’effort cardio-vasculaire) et éléments à surveiller (l’appareil locomoteur, déficiences et incapacités à prendre en compte).

Le professeur décèle par des tests simples les capacités chacun, lui permettant de proposer une pratique adaptée et sécurisée. Ces tests sont généralement intégrés dans la partie échauffement de la séance et permettent de former des groupes ou des couples de partenaires.

Durée conseillée : 1 à 2 heures par séance

Fréquence : 1 à 2 séances par semaine au minimum

En pratiquant de la sorte, il est possible de s’exercer au judo de 7 à 77 ans en toute sécurité et avec un maximum de bénéfice pour sa santé !