Les cancers sexuellement transmissibles

Dr Catherine Solano : Oui, et ce sont certaines IST ou Infection Sexuellement Transmissible qui sont en cause. Certains cancers peuvent se transmettent sexuellement parce qu’ils sont provoqués par des virus.

Quels virus peuvent se transmettre sexuellement et entraîner des cancers ?

Dr Catherine Solano: Le premier, c’est le papillomavirus à l’origine de cancers du col de l’utérus chez les femmes. Ce cancer se soigne bien quand il est dépisté tôt par des frottis. On en dépiste 500 000 cas par an dans le monde dont 80 % dans les pays en voie de développement.

Comment ce virus peut-il entraîner un cancer ?

Dr Catherine Solano : Le virus s’installe dans le col de l’utérus et chez 90 % des femmes, il est ensuite éliminé par le système immunitaire. Mais chez 10 % des femmes, cette élimination ne fonctionne pas bien, et le virus s’installe pour des années. Là, il cause des dégâts, invisibles au début, mais pouvant en quelques années, entraîner un cancer. Les fumeuses qui sont à plus haut risque de cancer du col de l’utérus parce que leur immunité est moins bonne. La consommation d’alcool ou de cannabis joue également un rôle négatif sur l’immunité.

Ces papillomavirus peuvent-ils provoquer d’autres cancers ?

Dr Catherine Solano : Oui, il peut provoquer des cancers de l’anus chez les personnes pratiquant la pénétration anale sans préservatif, des cancers de la gorge en cas de pratique de fellation sans préservatif, des cancers de la vulve ou du pénis. Mais ces cancers sont nettement plus rares que les cancers du col de l’utérus.

Quels autres virus peuvent provoquer des cancers sexuellement transmissibles ?

Dr Catherine Solano : Le virus de l’hépatite B. Il se transmet par voie sexuelle, et il est beaucoup plus contagieux que le virus du sida. Il peut entraîner des cancers du foie, parce qu’il peut déclencher des cirrhoses du foie. Mais bien sûr et heureusement, toutes les personnes atteintes d’une hépatite B ne développent pas un cancer.

Comment se protéger contre ces cancers sexuellement transmissibles ?



Dr Catherine Solano : Tout d’abord, en se protégeant avec des préservatifs féminins ou masculins. Puis, en limitant le nombre des partenaires. On sait que l’infection par des virus est d’autant plus fréquente que l’on a eu des partenaires multiples. Et puis, il existe un vaccin contre les papillomavirus et contre le virus de l’hépatite B. En Chine par exemple, on a massivement vacciné des populations et l’on a vu le nombre de cancers du foie diminuer énormément.

Et puis, pour le papillomavirus, les femmes doivent faire des frottis de dépistage tous les deux ans. Si l’on détecte un début de cancer, il se soigne très bien.

Et le VIH, virus du sida est-il aussi en cause ?

Dr Catherine Solano : Oui puisque les personnes porteuses du VIH ont une immunité moins bonne et de ce fait une augmentation du risque de cancers. Ces personnes doivent donc être suivies de près, non seulement pour être traitées contre le VIH, mais pour leur santé plus générale.

Donc au total, pour se protéger des cancers sexuellement transmissibles :

- on se protège avec des préservatifs,

- on se vaccine contre l’hépatite B et le papillomavirus si c’est possible et pour les femmes,

- on pratique régulièrement des frottis de dépistage chez le médecin généraliste ou le gynécologue.