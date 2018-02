Santé: d'après une étude, pour espérer vivre vieux, mieux vaut être riche

En France, selon une étude de l’Insee, les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus modestes. Chez les femmes, l’écart est de 8 ans.

Le constat est sans appel : plus on est riche, plus l’espérance de vie est élevée, et l’écart est immense aux extrêmes. Ainsi, les 5% d’hommes les plus riches, gagnant en moyenne 5 800 euros par mois ont une espérance de vie de 84 ans. Or elle est de 71 ans pour les 5% d’hommes les plus pauvres, ayant un revenu moyen d'environ 500 euros mensuels. Les femmes les plus aisées, quant à elles, ont une espérance de vie de 88 ans, contre 80 pour les plus modestes.

La corrélation entre espérance de vie et revenus n’est pas linéaire. Aux alentours d’un revenu de 1 000 euros par mois, 100 euros supplémentaires sont associés à 11 mois d’espérance de vie en plus chez les hommes. Autour de 2 000 euros mensuels, c’est 3 mois et demi de plus.

Alors pourquoi les plus riches vivent-ils plus longtemps ? On sait que les cadres sont moins soumis que les ouvriers aux risques professionnels : accidents du travail, exposition à des produits toxiques etc. et ils ont aussi moins de comportements à risque, type tabagisme.

Mais l’étude révèle que même sans diplôme, on vit plus longtemps quand on est aisé. Les personnes modestes renoncent parfois à consulter un médecin. Les difficultés financières entravent la prévention et l’accès aux soins.