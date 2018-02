Faut-il se méfier de l'intelligence artificielle?

Un nouveau rapport écrit par 26 experts de l'intelligence artificielle appelle à la vigilance. Cette technologie a connu des progrès fulgurants ces dernières années et il ne faudrait pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. C'est leur principale inquiétude, avec à la clé des risques d'attentats et de manipulations d'élection.

Cent pages écrites par des experts en intelligence artificielle, en robotique, en cybernétique. Cent pages et plusieurs hypothèses. Est-il possible de pirater le logiciel de bord d'un drone, d'une voiture autonome ? Pour les faire s'écraser sur une foule ? Les attaques informatiques, de plus en plus nombreuses, pourraient-elles être encore plus dangereuses ?

A toutes ces questions, les auteurs du rapport répondent oui. L'intelligence artificielle est un outil puissant, de plus en plus puissant, et comme tous les outils, entre de mauvaises mains, il peut faire des dégâts. Ces experts pointent notamment un risque qu'ils qualifient de majeur, le risque politique. On a déjà vu des personnes utiliser la technologie pour perturber des élections. Avec l'intelligence artificielle, on peut aller encore plus loin.

Un exemple très concret : il est dès aujourd'hui possible de réaliser de fausses vidéos et de faire dire n'importe quoi à des dirigeants politiques. Ce n'est pas encore très réaliste, mais ça le sera dans un futur très proche. Pour l'instant, la plupart de ces technologies sont encore cantonnées aux laboratoires de recherche en informatique.

Pour les auteurs du rapport, elles doivent y rester, et ils appellent les dirigeants à prendre les mesures nécessaires dès maintenant.