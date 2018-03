Nitrates et Nitrites : quels sont les risques de ces additifs alimentaires sur la santé ?

Caroline Paré : Pouvez-vous, pour démarrer cette chronique, nous décrire ce que sont ces nitrates et nitrites et pourquoi ils sont utilisés comme additifs alimentaires ?

Stéphane Besançon : Les nitrates et les nitrites sont des additifs alimentaires, c’est-à-dire des substances qui vont être ajoutées aux aliments pour en préserver l'innocuité, le goût ou encore l'aspect. Les nitrates et nitrites vont être utilisés pour conserver les aliments notamment les préparations à base de viande et de volaille. En effet, on peut retrouver dans ces types de préparation des spores d’une bactérie appelée Clostridium Botulinum qui peuvent sécréter la toxine entrainant le botulisme qui est une maladie très grave pouvant être mortelle. Les nitrates et les nitrites sont capables de bloquer la croissance de cette bactérie et donc, par conséquent, de préserver ces préparations d’une contamination à la toxine botulique. Ils sont aussi de plus en plus utilisés par l’industrie agroalimentaire pour fixer la couleur de certains aliments.

C.P. : Dans quels aliments retrouve-t-on ces nitrates et nitrites et pourquoi font-ils de plus en plus peurs aux consommateurs ?

S.B. : Il y a tout d’abord les nitrates et nitrites que l’on retrouve naturellement dans les légumes comme le céleri, la betterave et les laitues. Il y a ensuite les nitrates et les nitrites utilisés par l’industrie agroalimentaire que l’on va retrouver principalement dans les charcuteries comme le bacon, les saucisses ou encore le jambon mais que l’on va retrouver aussi dans certains plats cuisinés et fromages fondus.

Le risque de ces composés vient de leur capacité à se transformer en Nitrosamine, substance de plus en plus décrite comme cancérogène. Le risque réel est pour les nitrites et nitrates rajoutés dans les préparations comme ceux rajoutés dans les charcuteries. Les nitrates et nitrites naturels posent peu de problème car les légumes contiennent à la fois ces composés mais aussi des antioxydants bloquant la formation de nitrosamines.

C.P. : Est-ce que ça veut dire que consommer de la viande ou de la charcuterie peut faire courir un risque pour la santé ?

S.B. : Non pas du tout Caroline si l’on reste modéré sur les quantités consommées. Il faut bien rappeler que la viande est un des 7 groupes d’aliments d'une alimentation équilibrée car elle possède plusieurs intérêts nutritionnels (forte teneur en protéines de bonne qualité, en fer très disponible pour l’organisme mais aussi en zinc). Ainsi, l’Organisation Mondiale de la Santé ne recommande pas d'arrêter de manger les viandes transformées c’est-à-dire les charcuteries comme le jambon, le saucisson ou le bacon mais indique que la réduction de la consommation de ces produits peut réduire les risques pour la santé notamment de cancer du côlon. Donc les auditeurs doivent se rassurer, ce n’est pas parce qu’ils mangent 2 tranches de jambon par semaine qu’ils augmentent nettement le risque de développer un cancer.

C.P. : En conclusion, quelles sont les recommandations que vous pouvez nous donner ?

Il ne faut pas avoir peur de la viande et arrêter d’en manger complétement car elle a des bénéfices reconnus pour la santé ;

Je conseillerai de consommer de la viande 3 à 4 fois par semaine avec un maximum de consommation de 250 à 300 g de viande par semaine. Les autres jours de la semaine, il faut essayer de remplacer la viande par du poisson ;

La consommation de charcuterie doit être limitée à un maximum de 25 gr par jour ;

Il faut enfin choisir des produits venant de gammes « sans nitrites et nitrates » ou alors qui sont réalisés par des artisans qui n’en utilisent pas dans leurs préparations.

Pour poursuivre les échanges sur cette chronique rendez-vous sur :

Le compte Twitter de Stéphane Besançon

La page Facebook de l'ONG Santé Diabète