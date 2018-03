Antarctique: l'inquiétante fonte d'un glacier grand comme la France

Des scientifiques australiens ont publié ce mardi 20 mars une étude concernant le glacier Totten, l'un des plus grands de l'Antarctique. Grand comme la France, il est en train de fondre, à un rythme encore plus élevé que prévu.

L'Antarctique contient plus de la moitié des réserves d'eau douce de la planète. La majorité se trouve sous la forme de glaciers, comme le Totten, à l'est du continent, qui est considéré comme l'un des plus grands du continent blanc. Mais malheureusement, il risque de ne pas le rester très longtemps, car le Totten fond à un rythme encore plus rapide qu'estimé jusqu'alors.

Grand comme la France, il repose en partie sur la roche antarctique mais une fraction très importante, plus grande qu'anticipée, est, elle, en train de flotter sur l'océan. Le problème, selon l'équipe australienne à l'origine de ces recherches, c'est que cet océan est justement en train de se réchauffer, précipitant ainsi le dégel du glacier.

Les conséquences seront lourdes, car plus le Totten se fragilise, plus sa dégradation va être rapide. Et plus les énormes quantités d'eau qu'il contient vont se retrouver dans l'océan, accélérant ainsi la hausse du niveau des mers.

Les chercheurs ont calculé que, s'il disparaissait entièrement, ce niveau devrait s'élever de trois mètres, autant dire une catastrophe. Mais ce n'est pas tout : il s'agit en plus d'eau douce. Ce dégel devrait donc contribuer à désaliniser les mers du globe. Ce qui aurait des conséquences fatales pour de nombreuses espèces marines.