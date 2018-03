Forum mondial de l'eau: le traitement des eaux usées encore négligé

Traiter les eaux usées évite de polluer l’environnement et de transmettre des maladies, et c'est prouvé, cela participe au développement. Mais dans l'ensemble des pays en développement, en seize ans, seul trois millions de foyers ont été raccordés à l'assainissement, deux fois moins qu'à l'eau potable.

L'assainissement, c'est coûteux et moins vendeur politiquement que l'eau du robinet. « L’assainissement a longtemps été le parent pauvre, souligne Aziza Akhmouch, spécialiste de la gouvernance de l’eau à l'OCDE. L’accent a été mis sur l’eau potable parce que les bénéfices sont directement visibles : on a de l’eau qui sort du robinet. L’assainissement, c’est toujours un peu compliqué parce que ce sont des infrastructures masquées, et ça suppose aussi la volonté de réaliser des investissements très lourds, qui ne sont amortissables qu’à long terme et dont les bénéfices ne se verront, pour un maire ou un ministre, que dans l’administration suivante. »

Investissements coûteux et invisibles

Les projets restent limités par leur coût. Le Burkina Faso par exemple a réalisé un tout-à-l'égout dans la capitale. Mais une partie seulement de Ouagadougou est raccordée. « Au Burkina Faso, on a construit une station d’épuration qui collecte des eaux grosso modo du centre-ville et de la zone industrielle, donc, ce n’est pas du tout l’ensemble de la ville, rappelle Julien Eyrard, référent d'Action contre la faim sur l'eau. Or, les frais de construction ont été de 7,2 millions d’euros pour le financement de la station, plus de nouveau 6 millions d’euros pour le financement de l’égout, soit 50 km d’égouts pour 1 200 branchements individuels. Et il s’agit d’une partie seulement de la ville de Ouagadougou. Donc, ce sont des budgets assez conséquents. »

Tripler les financements

Il faudrait pourtant tripler les financements dans l'assainissement des pays pauvres d'ici vingt ans étant donné l'explosion urbaine. L'aide des bailleurs de fond est incontournable. L'Agence française de développement en a d'ailleurs fait une priorité, 25% de ses financements, qu'elle veut faire monter à 30%.

Les besoins sont immenses pour traiter les eaux usées. C'est donc aussi un marché prometteur pour les industriels de l'eau. Des centaines de milliards d'euros probablement. Tout reste à faire, en Afrique, mais aussi Inde et en Asie du Sud-Est. La Chine s'équipe à grande vitesse d'usines de retraitement des eaux résiduelles, le Moyen-Orient également. Et en Europe, il faudra rénover les installations existantes, certaines sont obsolètes.

Filtration des perturbateurs endocriniens

Et les géants de l'eau innovent. Stations à énergie positive, épuration de plus en plus fine... Et même filtration par les plantes, dans la banlieue industrielle de Shanghai. Une « zone libellule », une première du groupe français Suez comme l'explique son directeur général, Jean-Louis Chaussade : « L’idée c’est d’utiliser pour l’affinage et l’élimination des traces de micropolluants un certain nombre de plantes qui sont sélectionnées et dont la sélection est faite sur la capacité de la plante à éliminer tel ou tel micropolluant : les traces de métaux l’azote, le phosphore. Donc cette zone "libellule" qui permet d’affiner le traitement des eaux de la zone industrielle de Shanghai. »

Quel réutilisation des eaux usées recyclées ?

De son côté, Veolia teste, en collaboration avec l’hôpital d’Aarus au Danemark, la filtration des molécules médicamenteuses et des perturbateurs endocriniens. Pour cet autre géant français de l'eau, retraiter les eaux usées c'est « la » solution à la rareté de la ressource, non seulement dans l'agriculture - cela se fait déjà sur le pourtour méditerranéen - mais aussi pour produire de l'eau potable ou remplir les nappes phréatiques. Très peu de régions du monde ont franchi ce cap, excepté Windhoek, en Namibie, ou Singapour.