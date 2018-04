La Nasa lance TESS, son nouveau chasseur d'exoplanètes

C'est toujours la même question : y a-t-il de la vie ailleurs dans l'Univers ? Aujourd'hui encore, cette question n'a pas de réponse, mais on progresse.

Depuis les années 1990, on sait qu'il y a d'autres planètes en dehors de notre système solaire. Ces exoplanètes, comme on les appelle, on en a découvert à l'heure actuelle environ 3 500.

Pour la grande majorité, on sait qu'elles sont complètement invivables. Mais pour une petite portion en revanche. Il y a de l'espoir. Malheureusement, elles sont trop loin, trop petites pour être observées plus précisément avec nos instruments actuels.

TESS, le nouveau télescope de la Nasa ne sera, lui non plus, pas assez puissant pour les regarder de plus près, mais c'est normal, sa mission est toute autre. Son but est de dénicher des exoplanètes intéressantes proches de nous et de repérer précisément leur emplacement. Il va en quelque sorte, en faire un catalogue et préparer le terrain pour la suite.

Cette suite elle a un nom : le James-Webb Space Telescope, un mastodonte à 10 milliards de dollars qui sera lancé dans l'espace en mai 2020. Avec des capacités d'observation sans équivalent, ce sera à lui d'éventuellement répondre à la grande question, mais avant cela, il faudra que TESS remplisse sa mission pour lui dire où regarder.

«Le but de notre nouvelle mission, c'est d'observer tout le ciel et on va se concentrer particulièrement sur les planètes qui orbitent des étoiles proches de la Terre...», explique Jeff Volosin, le directeur du projet de l'agence spatiale américaine. Après le téléscope Kepler, TESS permettra de passer à l'échelle supérieure 16/04/2018 - par Simon Rozé Écouter

