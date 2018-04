Une nouvelle étude précise le lien entre santé et sommeil

Avec des nuits de 7h25 en moyenne, les Français sont les champions du sommeil. Selon les résultats de cette étude, leur sommeil est en plus de bonne qualité. Il est profond, sans interruption et régulier. En bas du classement, on trouve les Japonais qui dorment presque une heure de moins par nuit.

C'est intéressant, car les liens entre bonne santé et qualité du sommeil sont connus depuis plusieurs années et l'ampleur des données collectées par Nokia permet de mieux les préciser.

Ainsi, les deux tiers des personnes suivies qui font de mauvaises nuits sont en surpoids et les petits dormeurs sont également plus sujets à l'hypertension. Des résultats qui confirment et précisent les différentes études scientifiques menées sur ce sujet.

De manière plus anecdotique, cette étude permet également de dresser une carte des couche-tôt de la planète. Les Allemands, les Anglais, les Américains en font partie. Ils se glissent sous la couette vers 23h30 en moyenne.

A l'opposé, les Espagnols, les Chinois et les Japonais sont de véritables oiseaux de nuit. Ce n'est qu'une heure plus tard, à minuit et demi, qu'ils rejoignent les bras de Morphée.