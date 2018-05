Varicocèle et fertilité

La varicocèle est une varice, mais une varice située à un endroit particulier, au niveau des testicules. Elle se traduit par des veines dilatées au niveau d’un testicule, le plus souvent, dans 95 % des cas, c’est le testicule gauche qui est concerné et bien plus rarement donc le testicule gauche. Et quand même, dans environ 10 % des cas, ce varicocèle concerne les deux testicules.

A quoi sont dus ces varicocèles ?

C’est dû au fait qu’une valvule des veines ne fonctionne pas bien. Normalement, le sang veineux retourne au cœur depuis les testicules. Il doit donc pour cela remonter vers le coeur. Et comme cela va contre le sens de la pesanteur, les veines ont des valvules pour que le sang qui remonte soit bloqué et ne puisse pas redescendre. Quand la valvule ne fonctionne pas bien, le sang redescend et stagne dans la veine, ce qui finit par la dilater.

C’est gênant esthétiquement et cela peut provoquer une sensation de pesanteur. Mais ce qui est le plus gênant, c’est qu’une varicocèle peut être un facteur d’infertilité chez l’homme. On observe que 15 à 20 % des hommes ayant une varicocèle consultent un médecin pour une difficulté à faire un bébé. Donc la grande majorité des hommes ayant une varicocèle sont fertiles.

Pourquoi des varices peuvent-elles dans certains cas, entraîner une infertilité ?

Il y a sans doute plusieurs causes, l’une d’entre elles étant l’augmentation de la température du testicule atteint à cause du sang qui stagne. En effet, les testicules ont besoin de fraîcheur pour fabriquer des spermatozoïdes. On sait que certains hommes qui travaillent en continu devant un four à haute température peuvent avoir une atteinte des spermatozoïdes et une infertilité. Ici, en plus, il y a ce que l’on appelle la stase veineuse, c’est-à-dire le sang qui stagne. Il a un effet nocif sur la circulation dans le testicule et donc sur la fabrication des hormones et des spermatozoïdes.

Ce sont surtout les grosses varicocèles qui entraînent le plus de risque d’infertilité. Et aussi celles où l’on observe une diminution du volume du testicule. Et l’examen que l’on fait passer aux hommes pour savoir s’ils sont fertiles, c’est le spermogramme qui consiste à regarder le sperme sous microscope et à compter les spermatozoïdes, voir s’ils sont mobiles et bien formés.

Pour soigner une varicocèle importante, on opère soit par chirurgie, soit par ce que l’on appelle la radiologie interventionnelle. En chirurgie, on ligature les veines en cause. En radiologie interventionnelle, on obstrue les veines en cause, soit en y introduisant des petits ressorts, soit des produits sclérosant, comme pour les varices des jambes. Il s’agit de petites interventions ne nécessitant pas généralement d’hospitalisation, mais l’homme peut entrer le matin et sortir le soir chez lui.

L’homme peut-il récupèrer sa fertilité ?

Le patient peut récupèrer sa fertilité dans 20 à 50 % des cas. C’est-à-dire pas toujours. D’abord parce que la varicocèle n’est pas forcément le seul facteur d’infertilité. Et ensuite parce que l’idéal serait de l’opérer jeune, même adolescent. Dans ce cas, la fertilité a plus de chances d’être préservée. Mais chez les adolescents, on n’opère pas toutes les varicocèles, seulement celles qui sont importantes, celles qui existent des deux côtés, celles qui sont déjà gênantes ou celles qui sont associées à un spermogramme anormal.