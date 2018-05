Le Qi Gong, un sport traditionnel chinois

Dr Sène , aujourd’hui vous vous intéressez à un sport traditionnel chinois : le Qi Gong. Qu'est-ce que c'est ?

Le Qi Gong, tradition millénaire en Chine, est une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Il se définit comme une "gymnastique de l'énergie" qui associe des mouvements lents, des postures statiques et des massages. Il accorde une grande importance à l'énergie vitale, le "Qi". Afin d'harmoniser corps et esprit, on peut pratiquer la méditation, des exercices respiratoires et des mouvements lents et fluides. Toutes ces techniques permettent de mieux prendre conscience de son corps. Reposant sur une vision globale de l'individu, cette pratique permet de lutter contre le stress et la morosité, mais aussi de retrouver plus de tonus et de calme intérieur.

Les principes de base :

• Une harmonie des gestes et de la respiration que l'on atteint grâce à des mouvements circulaires progressifs ;

• La respiration se travaille en profondeur, avec régularité et doit être abdominale ;

• La concentration de l'esprit afin d'améliorer son développement spirituel.

Concrètement, comment se pratique le Qi Gong ?

Sa pratique consiste en des exercices dits énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise.

• Le professeur prend des renseignements sur la santé et la condition physique de ses élèves. S'il s'agit d'une véritable consultation, il devra être compétent en médecine traditionnelle chinoise ;

• Il enseigne ensuite les postures traditionnelles, des figures choisies selon le style particulier de l'enseignant ;

• Le Qi Gong se pratique habillé d'une tenue large et confortable en chaussures plates ;

• Il est normalement conseillé de le pratiquer quotidiennement mais à défaut une pratique régulière deux ou trois fois par semaine suffit, l'important étant la régularité.

• Le déroulement d'un cours suit toujours le même principe :

On suit tout d'abord une initiation aux bases de la pratique ;

Ensuite, on suit des cours, d'une durée d'environ 20 à 45 minutes régulièrement ;

Certains cours de Falun Gong, une variante bouddhiste se réduisent à seulement 5 mouvements.

Il existe différentes formes de Qi Gong : dynamiques (ou Don Gong) ; statiques (ou Zhaun Gong) et méditatifs (Jing Gong). Chacune de ces formes de Qi Gong peut néanmoins être considérée comme agissant sur le corps et l'esprit.

Quelles sont les vertus du Qi Gong ?

Les applications médicales du Qi Gong sont multiples :

• La prévention tout d'abord, le Qi Gong est censé permettre d'entretenir sa santé, de prévenir les maladies et d'augmenter la longévité ;

• Une amélioration de l'état des muscles et du squelette ;

• Un effet positif sur les maladies évolutives et les troubles du métabolisme comme le diabète.

• Pour les sportifs, le Qi Gong peut préparer à l'effort et permettre d'atteindre une meilleure concentration, une meilleure gestion du stress.

En résumé, c'est une véritable cure de Jouvence, un moyen de retrouver de la confiance en soi et de s'acheminer vers une forme d'épanouissement personnel.