Quel sport pour les femmes rondes ?

Dr Sène , vous nous parlez régulièrement des bienfaits du sport et de l’activité physique. Aujourd’hui, vous vous intéressez aux femmes rondes qui n’osent peut-être pas se mettre au sport. Faire du sport, est-ce uniquement une perte de calories ?

Non, c’est aussi se réconcilier avec son corps ! Mieux vaut donc ne pas martyriser un corps qui l'est déjà bien assez comme ça. Il faut commencer en douceur et voir en l'exercice physique une façon de renouer contact avec son corps, de se réconcilier avec lui. L’important est d’être à l’écoute de son corps. Il s’agit de l’écouter respirer, d’apprendre à le relaxer, à l’étirer, à le renforcer, à l’assouplir. Partir à la découverte de son corps, de ses postures, de sa respiration, de ses mouvements est une profonde démarche de connaissance et d’affirmation de soi. En renouant ainsi contact avec son corps, on rétablit un certain équilibre intérieur, physique et psychologique.

Voilà le véritable intérêt de l’activité physique : retrouver le contrôle de son corps, de ses besoins, de ses envies, diminuer le stress et éviter les dérapages alimentaires qui ont été, le plus souvent, renforcés par la pratique des régimes.

Le sport quand on a des formes n’est donc pas impossible ! Quels sports peut on faire facilement quand on est ronde ?

Le sport pour les rondes, c'est possible. Diverses activités physiques sont recommandées :

La natation : Tout simplement parce que peu importe son poids, le corps ne pèse quasi plus rien lorsqu'on est immergé dans l'eau. Nos mouvements sont plus fluides et moins douloureux mais l'effort reste le même que sur terre ferme ! La natation permet de travailler son souffle et son rythme cardiaque

La marche à pied : l’activité la moins chère du monde et pourtant une des plus efficaces ! Elles ne nécessite qu’une bonne paire de basket et quelques grammes de motivation. Tout peut-être un prétexte : aller promener le chien, partir acheter sa baguette de pain, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur,... Pour être en bonne forme, une petite demi-heure de marche par jour suffit à bien entretenir sa santé.

Le vélo ou le vélo elliptique : Tous deux sont basés sur le même principe : celui de pédaler ! Que ce soit en ville (où vous pouvez louer un Vélib' par exemple) ou à la campagne, pédaler, c'est bon pour les cuisses ! Le mouvement chauffe et étire les muscles de minute en minute et vous pouvez tout à fait y aller à votre rythme.

La natation, la marche et le vélo… mais pour celles qui n’aiment pas ces sports ?

Danse orientale, africaine, danse du ventre, salsa…Des activités physiques dans lesquelles on prend du plaisir et on apprend beaucoup, tout en développant une certaine sensualité, qui se font en groupe et/ou logiquement les formes sont bien acceptées. Ils nécessitent peut-être des aptitudes cardio dès le départ

Jonglage, Nunchaku acrobatique et autres…Développe coordination, réflexe, équilibre, expression corporelle. Peut être pratiqué à peu près n’importe où ou presque.

Tennis de table :Très amusant, très prenant. Pour tous, quel que soit l’ âge. Développe coordination, endurance, équilibre, réflexes. Encore un sport où on ne se voit pas faire un effort. Et pourtant quand le rythme d’un échange s’accélère le coeur peut battre très vite.

Par ces quelques conseils, j’espère que nos auditrices qui ont des formes pourront pratiquer leur sport favori…