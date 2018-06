Loi bioéthique: le Conseil consultatif a rendu sa première copie

Le rapport clôt la phase de consultation publique qui s’est déroulée sur internet et tout au long des débats organisés un peu partout en France. Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d'éthique, tire les premières conclusions : « il y a une série de choses qui sortent de ces Etats généraux sur la génomique, sur l'intelligence artificielle sur même des choses plus techniques, comme par exemple autour du don d'organes, et surtout où l'on retrouve un socle de valeurs : la non marchandisation du corps, penser aux populations les plus défavorisées, et après on peut partager un certain nombre de ces grandes valeurs et aboutir à des réponses qui sont différentes. »

C’était notamment le cas de la polémique autour du projet d’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes seules : « Nous avons entendu une série d'inquiétudes qu'il pouvait y avoir. Le devenir de l'enfant intéresse ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. La notion même de famille et de famille élargie est quelque chose qui est porté par ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et malgré ces valeurs partagées, on a bien une société française qui pour une partie d'entre elle veut avancer et veut ouvrir et une autre au contraire qui ne veut pas bouger. »

D’ici trois mois, le Comité présidé par le professeur Delfraissy doit rendre un deuxième rapport où il prendra position sur la future loi de bioéthique.

Un panel citoyen élabore ses rapports

A côté de ce document « neutre » et « objectif », trois autres rapports ont été aussi présentés. Ils étaient élaborés par un panel indépendant de 22 citoyens représentatifs de la société française, spécialement formé pour les Etats généraux.

L’un des thèmes sur lesquels ces bénévoles ont choisi de travailler concernait la fin de vie. Et pour la plupart, ils se sont déclarés favorable à l’évolution de la loi actuelle. Jean-Christophe Buget a 55 ans, deux enfants, et il travaille dans le domaine de l'alimentation bio.