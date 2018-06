Excisée, je ne ressens rien…

Dr Solano, vous êtes sexologue et vous allez nous parler de la sexualité pour les femmes excisées. En particulier des femmes qui vous disent ne rien ressentir pendant les rapports sexuels. Et elles se demandent si c’est lié à leur excision… Alors que pouvez-vous dire à ces femmes et à leurs maris ?

Pour commencer il faut dire que chez une femme qui a été excisée, le vagin est tout à fait normal. Il n’a pas été atteint par l’excision. C’est vrai en Afrique de l’Ouest, mais ce n’est pas ainsi dans tous les pays, car surtout en Afrique de l’Est, certaines femmes, en plus de l’excision, subissent une infibulation, c’est-à-dire une couture de l’entrée du vagin. Mais cela ne se pratique pas, à ma connaissance en Afrique de l’Ouest. Donc chez les femmes excisées, dans les pays francophones, le vagin est intact.

Pourtant, il y a des femmes qui disent ne rien ressentir !

C’est vrai, et il faut savoir que beaucoup de femmes non excisées aussi disent ne rien ressentir lors de la pénétration. Parce que l’intérieur du vagin est une zone peu sensible. Donc surtout au début de leur vie sexuelle, beaucoup de femmes sont déçues par leurs premiers rapports sexuels et certaines disent même : « c’est ça les rapports sexuels dont on parle tant ! Je pensais que c’était bien plus agréable que ça ! ». Le vagin est une zone qui a besoin de s’érotiser, c’est-à-dire d’apprendre le plaisir. Ce n’est pas forcément automatique et spontané !

Mais l’excision ne joue pas du tout à ce niveau ?

Elle ne joue pas mécaniquement sur l’intérieur du vagin, mais elle peut quand même avoir une influence sur les sensations. D’abord parce que chez certaines femmes excisées, on a aussi coupé les petites lèvres qui se situent juste à l’entrée du vagin. Cette zone a souffert donc elle peut se crisper par la suite au moindre contact. Le contact du sexe masculin peut la faire se resserrer par réflexe. Et ça peut faire mal ou empêcher les sensations érotiques de se manifester.

D’autre part, même quand les petites lèvres sont intactes, le sexe a été agressé par une douleur terrible. Il a été agressé au niveau du clitoris bien sûr, mais toute la zone sexuelle peut se sentir menacée par un contact. Elle peut se crisper aussi au contact. Or, si une femme a peur et que son sexe se crispe, elle va être dans la peur, pas dans le désir et l’excitation. Du coup, forcément elle ne va pas pouvoir ressentir de plaisir !

Et au niveau du clitoris, une femme excisée peut-elle ressentir quelque chose ? Quelque chose de l’ordre du plaisir ?

Cela dépend. S’il existe une cicatrice douloureuse au niveau du clitoris, il peut être devenir une zone de douleur et donc ne pas donner de plaisir au contact. Cependant, certaines femmes peuvent avoir du plaisir au niveau du clitoris même après l’excision. Parce que c’est seulement, le bout du clitoris qui a été coupé. Alors, la partie profonde, la racine du clitoris peut donner du plaisir. Et là, je peux vous dire que j’ai déjà rencontré pas mal de femmes excisées qui avaient tout de même des orgasmes clitoridiens.

Comment est-ce possible ?

La racine du clitoris remonte vers l’os du pubis. Et cette zone reste intacte, même chez une jeune femme excisée. Il existe donc des capteurs de plaisir, ce que l’on appelle aussi des capteurs de volupté. Alors, quand son partenaire fait des caresses à cet endroit, en appuyant assez fermement, il peut stimuler les capteurs de volupté du clitoris. Et il est possible de déclencher un orgasme.

Comment fait-on pour trouver cette zone exacte ?

Il suffit de partir de l’avant de la vulve, tout près du pubis et de remonter vers l’os. Tout contre l’os, il y a comme un petit tube vertical qui passe. Si on appuie dessus, cela provoque des sensations particulières chez une femme. Elle sent que c’est un endroit spécial. En consultation, je le montre aux femmes excisées que je vois. Elles peuvent ensuite le montrer à leur partenaire.

Elles sont souvent très heureuses de voir que leur clitoris fonctionne quand même, malgré l’excision !

D’ailleurs, l’opération de réparation de l’excision consiste à ramener plus près de la surface cette racine du clitoris pour qu’elles reprennent la place de la zone qui a été excisée. Cela permet de la trouver plus facilement à la place normale du clitoris au lieu de la chercher en profondeur.