Chaque semaine, le Dr Jean Marc Sène, médecin du sport et médecin de l'équipe de France de judo, présente sa chronique sport dans Priorité Santé. Aujourd'hui, il nous parle des bienfaits des sports aquatiques.

Si la natation est le plus connu, il existe bien d'autres sports aquatiques. Parmi eux, on trouve notamment l'aquagym, qui correspond à un cours collectif de gym en piscine. Elle peut inclure des exercices de cardio et des exercices de renforcement musculaire.

Variante de l'aquagym, l'aquafitness se pratique dans un bassin peu profond. L'intensité varie selon les coachs et le niveau de chaque groupe.

De plus en plus pratiqué, l'aquabiking permet de perdre un maximum de calories en pédalant dans l'eau. Certains centres proposent aussi l'aquazumba : un cours chorégraphié et très cardio, pratiqué sur fond musical.

Quels sont les bienfaits des sports aquatiques ?

Les sports aquatiques offrent de nombreux bienfaits. Une fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids, ce qui facilite les mouvements. Les sports aquatiques sont donc particulièrement adaptés à ceux qui ne seraient pas forcément de grands sportifs et qui hésiteraient à reprendre une activité physique. On estime que la flottabilité du corps dans l’eau est de 80 % !

Néanmoins, l’eau crée davantage de résistance que l’air, ce qui oblige les muscles à travailler davantage. La résistance de l'eau intensifie l'effort tout en limitant les traumatismes sur le corps. Les muscles et articulations sont protégés.

Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des charges supplémentaires pour prendre du volume musculaire. Une étude a montré que des hommes qui, pendant 8 semaines, se sont entraînés selon un programme de natation sont parvenus à augmenter de 24 % la masse musculaire de leur triceps. Les sports aquatiques, pratiqués de manière régulière, permettent ainsi de tonifier l’ensemble des muscles du corps.

Les sports aquatiques très cardio, comme l'aquabiking, seront parfaits dans le cadre d'une perte de poids. Effectuer des mouvements de musculation dans l'eau renforce leur efficacité. C'est donc une option idéale pour sculpter sa silhouette en douceur.

Les sports aquatiques, surtout la natation, ne se limitent pas à tonifier les muscles. Ils sollicitent aussi l’appareil respiratoire et les capacités cardio-vasculaires. La contraction et la décontraction des muscles, ainsi que les différents mouvements opérés lors de l’aquagym par exemple, favorisent la circulation sanguine, améliorent le retour veineux et limitent la rétention d’eau.

De plus, des études ont montré que la pratique d’une activité aquatique calmait les douleurs liées à l’arthrose tout en renforçant les articulations. Elle préserverait également la densité minérale osseuse chez les femmes en situation de ménopause.

Enfin, l'eau apporte une vraie sensation de bien-être. Selon de nombreux thérapeutes, les sports aquatiques généreraient un état de bien-être lié au relâchement des muscles. L’état d’apesanteur engendré par la densité de l’eau rappellerait même la position du fœtus dans le ventre de sa mère.

Quelles sont les précautions à prendre dans la pratique d'un sport aquatique ?

Avant la pratique d'une activité sportive, il est plutôt conseillé de consulter un médecin afin de réaliser un bilan de santé.Toutefois, les sports aquatiques sont souvent moins traumatisants pour les articulations. Ils peuvent donc être pratiqués à tout âge, en adaptant l'intensité. Même les femmes enceintes pourront s'orienter vers des sports aquatiques doux. Il est par contre essentiel de demander conseil à un coach, afin de choisir un cours adapté à son niveau.

J’espère qu’avec ces quelques conseils nos auditeurs pourront tremper leur maillot de bain pour leur plus grand bien-être !