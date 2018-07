Espace: un lac souterrain découvert sur la planète Mars

Cette avancée pourrait permettre de découvrir des traces de vie sur Mars.

L’eau est en effet la condition indispensable au développement des corps vivants.

« On sait que Mars, maintenant, est en surface asséchée. Donc il n'y a plus d'eau liquide en surface de Mars. Par contre s'il y avait des poches résiduelles d'eau liquide dans le sous-sol de Mars, on pourrait imaginer qu'elles contiennent des traces de vie passée, éventuellement présente, qui auraient pu survivre », explique Valérie Ciarletti, chercheuse en astrophysique à l'université Versailles - Saint Quentin.

Le débat sur la vie sur Mars relancé

Si l'eau du lac est aujourd’hui à l'état liquide, c'est parce qu'elle est située sous une couche de glace épaisse. La pression des calottes de glace permet alors au lac de rester liquide. Mais cela est aussi dû à la composition de l'eau. « Il peut y avoir des sels dissous dans l'eau, et on sait, sur Terre, puisqu'on l'utilise fréquemment pour nos routes en hiver, que si on ajoute du sel à de la glace, elle fond même si la température est inférieure à 0. La combinaison de la pression et du sel peut faire, qu'à moins soixante degrés, on ait encore du liquide », poursuit Valérie Ciarletti.

La présence d’une éventuelle forme de vie dans le lac est toutefois sujette à débat. Certains experts estiment qu'il contiendrait une trop forte dose de sels minéraux pour préserver la vie.