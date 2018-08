Astronomie: la planète Mars, vedette des nuits des étoiles 2018

Après l'éclipse de lune, c'est une autre occasion de s'allonger dans l'herbe et de regarder le ciel nocturne. Les nuits des étoiles reviennent, comme tous les ans avec une édition 2018 qui s'annonce spectaculaire. « Cette année, on a la totale finalement, affirme Olivier Las Vergnas, le président de l'Association française d'astronomie. On a une brochette de planètes absolument rêvée, c’est-à-dire que juste après le coucher du soleil, très très visible, vraiment très visible, on a Vénus qui brille d’un jaune brillant. Ensuite un peu plus loin vers le sud, on a Jupiter également très très brillante. Saturne un peu plus faible. Et puis qui se lève vers 10 heures et demie 11 heures environ, on a la planète Mars qui est la vedette de la soirée ».

C'est en effet une année exceptionnelle pour observer notre voisine qui se trouve au plus proche de nous à « seulement » 57 millions de kilomètres. Caroline Freyssinet, spécialiste de mars au CNRS : « C’est particulièrement optimal pour observer Mars à l’œil nu avec des jumelles, des télescopes. Malheureusement, on est en pleine tempête martienne, toute la surface de la planète est recouverte par des nuages de poussière. On ne verra pas les détails de la planète malheureusement à cause de cette tempête. C’est chouette de voir aussi une planète entière qui est recouvert de poussière. »

Et le spectacle va se poursuivre tout le mois d'août avec les Perséides: la terre qui comme tous les ans passe au travers d'un nuage de poussière entraînant une pluie d'étoiles filantes particulièrement intense vers le 10 août.