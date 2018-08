Une découverte prouve l'accouplement entre deux espèces humaines distinctes

Pour la première fois, une équipe de scientifiques dirigée par Svante Pääbo de l’Institut Max Planck de Leipzig a mis au jour l'ADN d'un individu vivant il y a plus de 50 000 ans et issu d'un croisement direct entre deux espèces distinctes d'homme. Une découverte exceptionnelle dont les résultats sont publiés dans la revue Nature.

C'est une histoire d'amour qui commence il y a plus de 50 000 ans dans le sud de la Sibérie. Elle est néandertalienne, lui dénisovien. De leur union naquit une enfant : Denny, c'est son surnom attribué par les chercheurs qui ont découvert un petit morceau de l'un de ses os dans la grotte de Denisova, dont on a pu extraire et analyser de l'ADN.

« Ce qui est fantastique c'est que les gènes que porte cette jeune femme sont peu ou proue à 50% ceux d'un parent néandertalien et ceux de l'autre parent dénisovien, explique Bruno Maureille, directeur de recherche au CNRS section préhistoire et protohistoire à Bordeaux. Et ça c'est la première fois qu'on a un métis de première génération. Grâce à ces séquences que l'on sait être celles du père et de la mère, on est capable de reconstruire l'histoire génétique passée de ses deux parents. »

Déplacements

Ces deux parents en effet n'étaient pas des homo sapiens comme nous, mais de deux autres races d'humains différentes : Néandertal et les moins connus Dénisoviens.

Deux races qui ne vivaient pas dans les mêmes régions du globe. C'est pourquoi la surprise est grande de découvrir le fruit de leur union, qui nous en apprend donc beaucoup sur les déplacements de ces populations. Une découverte qui pourrait peut-être nous éclairer sur leur disparition, qui fait qu'il n'y a aujourd'hui plus qu'un seul type d'être humain : le nôtre, homo sapiens.