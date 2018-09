Le microbiote intestinal et son impact

Pouvez-vous nous décrire ce qu’est ce microbiote ?

La définition scientifique du microbiote intestinal est « l’ensemble des micro-organismes, c’est-à-dire les bactéries, les champignons, les levures et les virus qui vivent dans le tube digestif ». On a longtemps appelé ceci la flore intestinale avant de la rebaptiser le microbiote intestinal. Ce microbiote est composé de plus de 1000 milliards de micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Cela veut dire qu’en moyenne l'intestin d'un homme ou d’une femme adulte héberge environ 1 kg de bactéries actives sur une surface de 32 m2.

La diversité de ces micro-organismes est très importante puisque les chercheurs estiment aujourd’hui que plus de 400 espèces différentes composeraient cette flore. La recherche est très active depuis quelques années sur les espèces de micro-organismes composant cette flore, sur le rôle complet de cette flore et enfin son impact sur notre santé.

Avec les connaissances que l’on a aujourd’hui, quel est le rôle premier de ce microbiote intestinal ?

On identifie, aujourd’hui, 3 rôles principaux du microbiote : le rôle dans la digestion, le rôle auprès de notre système immunitaire mais aussi un rôle physiologique.

Pour la digestion : les microorganismes composant le microbiote vont se nourrir des fibres que l’on mange en les faisant fermenter car ce sont les seules cellules à pouvoir dégrader ces fibres dans notre corps. Le produit de cette fermentation va permettre de fabriquer la vitamine K et d’autres vitamines comme la B9 ou la B12, mais aussi des acides gras volatiles, certains acides aminés essentiels, comme la tyrosine, et enfin d’autres substances bénéfiques pour notre santé ;

Pour le système immunitaire : il va participer à l’activité de notre système immunitaire mais aussi permettre un équilibre des microorganismes évitant ainsi l’implantation massives de micro-organismes pathogènes ;

Enfin le rôle physiologique : le microbiote va participer aux mécanismes de régulation de différents éléments composant notre intestin.

Est-ce que ce microbiote évolue au cours de notre vie et comment ?

Chez l’enfant, le microbiote est en pleine évolution jusqu’à l’âge de 3 ans où il devient mature et atteint son plein fonctionnement. Durant ces 3 années, plusieurs facteurs influent la composition initiale et l’évolution du microbiote du bébé : la naissance (si elle s’est faite par voie basse ou par césarienne), les traitements reçus, l’allaitement maternel ou au lait de vache et bien sûr durant la période de la diversification alimentaire au moment du sevrage et où l’on commence à introduire progressivement les différents aliments. Il faut bien rappeler que l’allaitement maternelle joue un rôle central dans la constitution et la diversité du microbiote.

Chez l’adulte, qui ne présente pas de pathologies particulières, la composition de ce microbiote reste assez stable. Cependant, on sait aujourd’hui qu’une mauvaise hygiène de vie, notamment une mauvaise alimentation sur le long terme, tout comme des changements radicaux d’alimentation influent sur la composition du microbiote et de fait sur notre santé.

Le lien entre microbiote et santé est-il démontré et si oui avec un impact dans quelles maladies ?

Oui, même si la recherche est en pleine ébullition et que des découvertes sont réalisées presque tous les mois. Je présenterai ici 2 rôles du microbiote sur notre santé qui sont totalement démontrés à savoir son rôle dans le développement de l’obésité et du diabète :

Pour l’obésité : on s’aperçoit que le microbiote de personnes obèses n’est pas le même que celui de personnes non obèses. Chez la souris, lorsque l’on a transféré ce microbiote de souris obèses chez des souris non obèses les souris maigres sont devenues obèses. Il semble donc que les personnes obèses présentent dans leurs microbiotes des microorganismes qui ont un rôle très important dans le développement de cette obésité ;

Pour le diabète : le microbiote semble avoir un rôle très important dans la résistance à l’insuline et donc dans l’installation de la maladie.

Dans les deux cas, le changement progressif du microbiote, par une modification de l’alimentation, pourrait permettre d’améliorer la santé des personnes touchées par ces deux maladies.

