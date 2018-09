Norvège: deux biologistes françaises récompensées par le prestigieux prix Kavli

Il est moins connu que le Nobel, mais tout aussi prestigieux. Le prix Kavli est remis ce mardi 4 septembre à Oslo récompensant un travail scientifique exceptionnel dans l'un des trois domaines de l'astrophysique, des nanosciences et des neurosciences. Il est remis tous les deux ans et cette année, deux Françaises sont à l'honneur, les biologistes Christine Petit et Emmanuelle Charpentier.

Christine Petit et Emmanuelle Charpentier ne comptent peut-être pas parmi les plus médiatiques des scientifiques français, mais elles sont toutes les deux en pointe dans leurs domaines : la biologie et la génétique.

Christine Petit est récompensée aux côtés de deux chercheurs américains pour ses travaux sur l'ouïe. Elle a notamment identifié plus d'une vingtaine de gènes impliqués dans l'audition et les dysfonctionnements qui y sont attachés. Un travail qui permettra à terme des avancées dans le traitement de différents types de surdité.

Emmanuelle Charpentier travaille également en génétique et est à l'origine d'une des découvertes les plus importantes dans le domaine - le nom est barbare : CRISPR-Cas9.

Il s'agit d'un outil d'édition du génome d'une très grande efficacité. On peut le comparer grossièrement à la fonction couper-coller d'un traitement de texte. Sauf que là on parle de gènes. On en prend une partie, on la modifie, et on la replace à la position souhaitée dans l'ADN.

CRISPR-Cas9 est aujourd'hui utilisé dans presque tous les laboratoires et permet d'envisager de traiter des maladies héréditaires, par exemple.