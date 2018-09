L’OMS alerte sur le manque d’activité physique et ses conséquences

Nous sommes nombreux à ne pas bouger assez. Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS, publiée ce mercredi dans la revue scientifique The Lancet, plus d’un quart des adultes dans le monde ont une activité physique insuffisante, ce qui peut altérer la santé, et c’est plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Les chercheurs dévoilent aussi des disparités importantes selon les régions du monde.

C’est en Amérique latine et dans les pays occidentaux que l’on bouge le moins avec plus d’un tiers des adultes qui ne font pas assez d’activité physique - la faute au mode de vie, travail sédentaire, et voiture personnelle.

Pour l’OMS pas assez d’activité physique, cela veut dire moins de 2h30 par semaine d’effort modéré type marche rapide, vélo, ou moins de 1h15 d’activité soutenue tel que jogging, ou sport collectif.

Si l’on regarde plus finement la carte élaborée par les auteurs de l’étude, on découvre que le Koweït et l’Arabie saoudite sont les plus mauvais élèves, avec plus de la moitié des adultes qui ne bougent pas suffisamment, loin devant les Etats-Unis, par exemple, où la proportion est tout de même de 40%.

A l’autre bout du spectre, on trouve les pays à bas revenus, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Même si la situation est contrastée, ainsi au Togo moins de 10% des adultes ne font pas assez d’activité physique, alors qu’au Mali, on est à plus de 40%.

Pour l’OMS la lutte contre le manque d’activité est un enjeu de taille. Ne pas bouger assez augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains cancers.

► (Re) lire : Les bienfaits des sports aquatiques