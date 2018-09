Le plus grand accélérateur de particules au monde fête ses dix ans

Il y a 10 ans jour pour jour, l'une des plus grandes constructions jamais entreprises par l'homme entrait en fonction. Le LHC, l'accélérateur de particules du Centre européen de recherche nucléaire (CERN) est un anneau de 27 kilomètres de circonférence où règne un vide presque absolu. Il a permis l'une des plus grandes découvertes scientifiques des 50 dernières années.

La campagne qui se trouve à la frontière entre la France et la Suisse ressemble à beaucoup d'autres : de l'herbe et des vaches. Mais en dessous, 100 mètres sous terre, se trouve l'une des plus belles réalisations de l'esprit humain; le LHC, le grand collisionneur de hadrons.

Le plus grand accélérateur de particules au monde est un tube en forme d'anneau de 27 kilomètres où règne une température de -270 degrés et au travers duquel on fait circuler des protons, des briques qui constituent les atomes. Ils en font 11 000 fois le tour par seconde.

Le but est de créer des collisions entre ces particules. D'une violence inouïe, l'énergie qui en résulte nous permet alors de sonder au plus profond la matière, à l'échelle de l'infiniment petit.

Pour caricaturer, on pourrait dire que le LHC n'a été construit que dans un seul but : dénicher le boson de Higgs. Une particule dont l'existence a été envisagée il y a plus de 50 ans et sur laquelle reposent tous nos modèles théoriques.

Des décennies durant, elle est restée indétectable, jusqu'en 2012 et l'annonce de sa découverte au LHC. Plus de 10 000 chercheurs de dizaines de nationalités différentes ont travaillé sur le projet.