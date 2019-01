Eté austral: l'étendue de la banquise Antarctique n'a jamais été aussi réduite

Le 1er janvier 2019, les mesures des satellites de Météo France ont montré que la banquise antarctique, cette couche de glace qui se forme à la surface de l’océan par congélation d’eau salée et entoure le continent, a atteint le record négatif de 5,47 millions de km². En comparaison, la superficie de la banquise au 1er janvier 2014 comptait presque 9 millions de km², mais elle est depuis en constante diminution.

#Antarctique : au 1er janvier, l'étendue de la banquise atteignait 5,47 millions de km². Sur les 40 années de mesures réalisées par satellite, il s'agit d'un record bas à cette date, avec 300000 km² de glace en moins que lors du précédent record de 2017 👉 https://t.co/vIdqA025ML pic.twitter.com/R6iviyY9Ih Météo-France (@meteofrance) 8 janvier 2019

Ce phénomène est remarquable, car le mécanisme enclenché par le réchauffement climatique avait jusqu’ici un effet paradoxal sur la banquise Antarctique.

En effet, les glaciers d’eau douce qui couvrent le continent fondent de plus en plus vite ; mais ils apportent en surface de l’océan une eau à la fois, plus froide que l’eau profonde, et douce, ce qui diminue la salinité. Or cette eau froide, moins salée, est plus légère, elle reste en surface, empêche l’eau des profondeurs, plus chaude, de remonter, et congèle plus rapidement.

Jusqu’il y a 4 ans, c’était donc cet effet qui l’emportait, et la banquise ne régressait pas, contrairement à la glace continentale.



On explique le phénomène actuel par des températures plus élevées depuis quelques semaines sur la zone antarctique, mais c’est plus globalement le réchauffement des océans qui entourent le continent qui est en cause.