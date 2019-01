Quel sport choisir quand on débute ?

Pouvez vous nous dire comment bien choisir son sport lorsqu’on débute ? Quelles sont les erreurs à éviter ?

Avant tout, il ne faut pas se forcer et se faire plaisir. Il ne sert à rien de se forcer à faire du sport car le risque d'interrompre rapidement l'activité sportive est important dans ce cas.

La pratique d'un sport ne doit pas être une contrainte car vous risquez de ne pas tenir sur la longueur et d'interrompre au bout de quelques semaines. Il est indispensable avant tout de prendre du plaisir en pratiquant le sport que vous allez choisir.

Ne pas se presser : essayer plusieurs activités sportives avant de vous décider.

Essayer et tester plusieurs activités avant de vous engager ou d'investir dans l'achat de matériel, d'un abonnement dans une salle de sport. Il est possible d'alterner plusieurs activités par semaine comme par exemple la pratique du vélo et celle d'exercices au sol.

Enfin, tous les sports n’ont pas le même coût (golf, équitation par exemple peuvent être chers) : mieux vaut se renseigner avant de s’inscrire… Bien sûr le coût est important, que ce soit pour l’inscription ou pour le matériel. Mais souvent les clubs peuvent mettre à disposition du matériel gracieusement ou à moindre coût, et il existe des aides pour le coût de l’inscription

Il faut aussi tenir compte de ses goûts !

Vous aimez être en groupe

Vous aimez être en groupe, faire du sport à plusieurs ? Pensez au badminton (très tendance actuellement), au foot, au volley-ball, au hand-ball...

Vous aimez être seul(e)

Vous n'aimez pas l'ambiance des salles de sport ou celle des groupes et vous préférez être seul : faites du vélo, de la marche, de la natation...

Vous aimez la salle de sport

Inscrivez vous dans une salle de sport : vous pouvez pratiquer certains sports seuls et d'autres sports en groupe. Vous pourrez bénéficier de conseils.

Ne vous précipitez pas à vous inscrire immédiatement pour une période de 1 ou 2 ans. Il est préférable de payer un peu plus cher et de choisir une formule d'un ou deux mois puis de se décider ensuite à l'issue de cet essai. Le nombre de personnes inscrites dans les salles de sport et ne s'y rendant pas est assez élevé.

Vous aimez la nature

Si vous aimez la nature : faites de la randonnée, de la marche, du vélo...

Le choix du sport doit-il être adapté à sa morphologie ?

Ce n’est pas une obligation, mais en choisissant un sport adapté, on progressera naturellement et donc on prendra plus de plaisir.

Basket

Les grandes tailles sont faites pour ce sport qui demande une bonne détente associée à des qualités de vitesse et de souplesse

Cyclisme

Une grande taille, un gabarit important est difficile. Une surcharge pondérale est un handicap dans les montées.

Sports de combat (judo, karaté, boxe thaï).

Toutes les tailles et les poids ont leur chance car il y a des catégories de poids. Il faut juste avoir une solide constitution de base.

Natation

Tout le monde peut être initié à la natation quelle que soit sa morphologie.

Que faire si on est malade ou âgé ?

Dans tous les cas, lorsqu'un événement physiologique nouveau survient chez un individu (maladie ou reprise d'une activité sportive après plusieurs années d'inactivité), il faut consulter un médecin afin de choisir un sport adapté à son état de santé, son âge ou ses capacités physiques.

En ce qui concerne l'âge, la palette des sports possibles est beaucoup plus variée chez les personnes jeunes qui ont moins de limitations physiques, de problèmes de santé et de facteurs de risques.

Globalement, à partir de 45 ans, les sports conseillés sont plutôt les sports d'endurance