Santé: peut-on mettre fin à l'hépatite B ?

L'hépatite B touche aujourd'hui encore plus de 257 millions de personnes dans le monde. 900 000 en meurent chaque année et particulièrement en Afrique où 6 % de la population adulte est infectée. Un vaccin existe pourtant, mais il n'est pas assez utilisé. C'est pour cette raison qu'un appel de la communauté scientifique internationale est lancé ce mercredi 10 avril dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Objectif : mobiliser enfin des fonds pour venir à bout de cette maladie.

L'hépatite B est une infection du foie qui peut dégénérer en cirrhose ou en cancer si elle n'est pas traitée. Et justement, elle l'est peu. « L'hépatite B est une maladie pour laquelle on a un vaccin depuis plusieurs décennies. Et on a naïvement pensé qu'à partir du moment où l'on a un vaccin, il suffisait de vacciner toutes les générations à venir et que les choses finiraient par se régler. En fait, on n'a jamais vacciné suffisamment pour pouvoir vraiment contrôler l'épidémie donc on a aujourd'hui 250 millions de personnes qui vivent avec ce virus. Il faut donc impérativement trouver des moyens de les traiter et si possible de les guérir », explique François Dabis, le patron de l'ANRS, l'Agence nationale de recherche contre le Sida et les hépatites virales.

On sait traiter l'hépatite B, mais on ne sait pas en guérir. Il faut donc amplifier la recherche. C'est l'objet de cet appel publié ce mercredi 10 avril dans The Lancet : « Aujourd'hui, il s'agit de lancer une grande initiative internationale pour vraiment lancer plus fort la question de la vaccination, traiter plus fréquemment les gens, et surtout innover avec la recherche. À la recherche de moyens qui vont permettre le plus rapidement possible de guérir les gens qui vivent avec l'hépatite B ».

Au coeur des débats, l'argent évidemment pour financer ces nouvelles recherches

Une demande qui vient de la base, des scientifiques eux-mêmes. Reste à voir, donc si cet appel sera entendu.