Activités physiques et sportives : un guide pour faciliter la prescription médicale

Bouger plus et lutter contre la sédentarité liée à nos modes de vie sont des messages de santé publique qui ont encore du mal à entrer dans la pratique.

Dr Jean-Marc Sène : L’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé tant sur le plan préventif que curatif. Et ces bénéfices sont largement supérieurs aux risques, même pour des personnes atteintes de pathologies chroniques. C’est une thérapeutique à part entière.

Avec une population de plus en plus sédentaire, touchée plus fréquemment par des maladies chroniques, le développement de l’activité physique constitue un axe majeur des derniers plans de santé publique : plan national nutrition santé, plan obésité, plan cancer, etc.

Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus à démontrer. Une activité physique régulière (comme faire du vélo, marcher ou même jardiner) apporte des bénéfices pour la santé largement supérieurs aux risques encourus. Pourtant, en France, l’étude de l’agence Santé Publique France réalisée chez des adultes de 18 à 74 ans relevait en 2014 que seuls 53 % des femmes et 70 % des hommes atteignaient les recommandations de l’OMS en matière d’activité physique pour la santé.

Qu’est-ce que la sédentarité et quels sont ses risques pour la santé ?

La sédentarité cause deux millions de morts par an dans le monde, selon l’OMS.

Les activités sédentaires comprennent toutes les activités réalisées au repos, assis ou allongé ou bien en position debout sans bouger, en dehors des heures de sommeil. Par exemple : les déplacements en voiture, regarder la télévision, travailler sur ordinateur, lire debout...

On considère aujourd’hui que ce temps passé à des activités sédentaires devrait être inférieur à 7h par jour, ce qui est de moins en moins le cas de nos jours.

La sédentarité a des effets délétères sur la santé, indépendamment du niveau d’activité physique d’une personne : elle augmente la morbi-mortalité cardiovasculaire, le risque de diabète de type 2, le risque de cancer de l’endomètre

Paradoxalement, on peut être physiquement actif et sédentaire. Pour chaque personne, l’enjeu est d’augmenter le temps d’activité physique tout en diminuant le temps passé à des activités sédentaires.

Depuis 2016, la loi prévoit que les médecins traitants puissent prescrire une activité physique adaptée à leurs patients atteints d’une maladie chronique en affection longue durée. A cet effet, ils peuvent prescrire une activité physique gratuite et facile à pratiquer même seul, adaptée à l’état de santé du patient (comme la marche, par exemple).

Pour autant, l’impact de l’activité physique sur la santé, documenté de manière spécifique pour de nombreuses maladies, est encore insuffisamment connu des médecins. De plus, ils disposent de peu d’outils pratiques pour les aider à mener une consultation médicale ciblée et estimer le risque réel d’un événement cardiovasculaire grave (infarctus du myocarde, mort subite…) lié à la pratique de l’activité physique.

Pour prescrire une activité physique ou sportive, le médecin doit privilégier des activités physiques de la vie quotidienne en particulier les déplacements actifs comme le vélo, la marche ou monter les escaliers. Avantage : ce sont des activités sûres et facilement accessibles, en particulier chez les personnes atteintes de maladies chroniques, âgées ou chez les personnes peu motivées pour lesquelles le terme de sport peut être décourageant d’emblée.

Que propose le guide que publie aujourd’hui la Haute Autorité de Santé ?

La Haute Autorité de Santé souhaite, avec la publication de son guide intitulé «promotion, consultation et prescription d’activité physique et sportive pour la santé », lever un certain nombre de ces freins et favoriser le développement de cette thérapeutique non médicamenteuse qu’est l’activité physique. Le guide propose ainsi : un socle de connaissances générales sur l’activité physique et la sédentarité et leurs impacts sur la santé; le déroulé d’une consultation dédiée à l’activité physique; et des outils pratiques (un questionnaire d’aptitude à l’activité physique, une grille d’évaluation du risque d’évènements cardiovasculaire graves liés à l’exercice, des outils d’évaluation de la condition physique et de l’état de motivationen cabinet,etc.). En complément de ce document, la HAS propose une première série de 6 référentiels d’aide à la prescription d’activité physique par pathologie pour le surpoids et l’obésité, le diabète de type 2,l’hypertension artérielle (HTA), la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la maladie coronaire stable et les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Les travaux publiés par la HAS poursuivent ainsi deux objectifs :

- développer le conseil et la prescription d’une activité physique par les médecins, tant en prévention qu’en traitement des maladies chroniques ou des états de santé pour lesquels l’activité physique a montré des effets bénéfiques.

-concourir à la mise en œuvre d’une politique de promotion de l’activité sur ordonnance en soins primaires avec le développement au niveau local ou régional de parcours de santé coordonnés pluridisciplinaires, associant médecin traitant, professionnels de santé et professionnels de l’activité physique et sportive.

Retrouvez les Recommandations relatives à l’alimentation, à l’activité physique et à la sédentarité pour les adultes de l'agence Santé Publique France en cliquant ici.

Retrouvez le guide de la HAS en cliquant ici.