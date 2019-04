Pourquoi viser La Lune? Gagnez un télescope en participant à notre concours

Racontez-nous votre plus belle expérience avec la Lune et gagnez un télescope à partager. A l'occasion du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, l'émission Autour de la question vous offre la lune !

Un collectif international d’éminents astronomes invite tous les heureux possesseurs de télescope et tous les astronomes amateurs dans le monde, à sortir avec leur télescope dans la rue les 12 et 13 juillet prochain pour faire découvrir la Lune à tous les passants. RFI s’associe à cet événement « On the moon again » en offrant une lunette astronomique de 70 cm à un auditeur ou internaute vivant sur le continent africain, dans les Caraïbes ou l'océan Indien, qui s’engagera à participer dans son pays à cet événement astronomique universel.

La règle de ce concours est simple : vous avez jusqu’au 19 mai pour nous envoyer un texte de 1 000 signes maximum racontant votre plus belle expérience avec la Lune : un moment d’observation, un partage, une rêverie, un poème autour de la Lune etc...

Le jury composé des astronomes du comité d’organisation de « On the moon again » et de l’équipe d’Autour de la Question désignera le lauréat de cette lunette astronomique sur les antennes de RFI dans l’émission du 22 mai Autour de la Question : Pourquoi viser la Lune ?

Le lauréat s’engagera à sortir sa lunette astronomique, dans la rue la nuit du 12 au 13 juillet, pour faire voir la Lune de près à tous ceux qui le souhaitent, il partagera ensuite sur nos ondes et sur nos réseaux les images et les photos de cette nuit astronomique collective.

Les 10 lauréats suivants recevront de beaux livres sur la Lune édités à l’occasion du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969.

A vos plumes chers amis auditeurs et internautes. Osez nous demander la lune en cette année lunaire pour nous faire rêver, nous aussi au clair de Lune…

Et partager ensemble, autour d’une lunette ou d’un télescope un moment unique astronomique et universel : offrir à chacun la possibilité de voir la Lune de près est une expérience inoubliable pour tous les terriens que nous sommes.

