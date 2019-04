Près d’un million d’espèces pourraient disparaître de la Terre, s'alarme l’ONU

Environ huit millions d’espèces estimées peuplent notre planète et jusqu’à 1/8 de ce chiffre pourrait disparaître de la surface de la Terre dans les prochaines décennies : soit un million d’espèces.

En cause, tout d’abord l’urbanisation, l’exploitation des terres et des ressources, la pêche et la chasse. Viennent ensuite la pollution, les recours aux pesticides et le réchauffement climatique. L’impact de celui-ci est jugé cependant moins important que les autres causes.

Pour obtenir ces sombres prévisions, qui restent des estimations, les chercheurs de l’ONU ont croisé de nombreuses études et travaillé sur les espèces déjà bien étudiées, comme les vertébrés. Les insectes font actuellement l’objet d’autres travaux qui révèlent que 40% de leur population est en déclin.

Ces chiffres seront présentés et discutés du 29 avril au 4 mai à Paris, lors de la session qui durera une semaine et qui réunira les scientifiques et les décideurs politiques. Il s’agira pour les premiers de convaincre les seconds de l’urgence de la situation. Ils veulent les inciter à prendre des mesures concrètes pour limiter au maximum cette disparition des espèces.

Certains comparent déjà ce phénomène de disparition aux cinq grandes extinctions de masse que notre planète a vécues au cours de son passé agité.

