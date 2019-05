Un million d'espèces menacées d'extinction sur la planète

Après une semaine de travail à l’Unesco à Paris, les experts et diplomates de 132 pays viennent de rendre publique leur nouvelle évaluation sur l’état de la biodiversité, soit l’ensemble des espèces animales et végétales qui peuplent notre planète.

Le constat est alarmant. Le rapport montre que la nature décline à un rythme sans précédent dans l’histoire humaine. Le taux d’extinction des espèces s’accélère provoquant des effets graves sur les populations du monde entier.

► À lire aussi : WWF pointe la chute de 60% du nombre d'animaux sauvages en 44 ans

La population humaine justement a doublé en cinquante ans, nous en sommes à 7,6 milliards. Et nous consommons de plus en plus de produits animaux, viande, poisson et produits dérivés. Il en résulte que les activités humaines touchent et modifient aujourd’hui les trois quarts des terres et les deux tiers des milieux marins.

Jusqu’à un million d’espèces sont donc menacées d’extinction. Pour les espèces terrestres, c’est la pression de l’agriculture et de l’urbanisation : 13 millions d’hectares bruts de forêts disparaissent encore chaque année dans le monde. Pour les espèces marines, c’est la pression de la surpêche : neuf espèces de poissons sur dix sont au maximum de leur exploitation possible.

Reconnaissance du problème

Alors la semaine a été laborieuse. Chaque virgule du texte a été pesée. Et au final, ce rapport est historique, car, en le validant, les 132 pays partagent un constat précis et reconnaissent les responsabilités. Ils vont maintenant tenter de mettre en œuvre une réponse mondiale. Et là, il va falloir faire preuve de beaucoup de détermination.