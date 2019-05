Santé publique: les cas de tuberculose en hausse de 23,4% à Paris

Après une décennie de diminution, de 2000 à 2010, puis cinq années de stabilisation, la tuberculose regagne du terrain en Ile-de-France, région la plus touchée en métropole ; 1930 cas y ont été recensés en 2017. Cette maladie est environ deux fois plus fréquente en région parisienne que dans l'ensemble du territoire français. C’est Paris qui connaît la plus forte hausse: elle est de 23,4% de 2015 à 2017. Mais la Seine-Saint-Denis reste le département le plus exposé.

Précarité et promiscuité favorisent la contagion

Les populations vivant dans la précarité et la promiscuité sont les principales concernées par la tuberculose, et par cette augmentation du nombre de cas. Et notamment les personnes nées dans des pays où la maladie est endémique, vivant en hébergement collectif ou sans domicile fixe, et celles arrivées en France depuis moins de deux ans, en particulier d’Afrique.

C'est que des conditions de vie difficiles favorisent le développement de la tuberculose. Par ailleurs, la promiscuité facilite la contagion. C’est la bactérie Mycobacterium tuberculosis qui est responsable de la tuberculose, une bactérie que l'on peut héberger sans tomber malade. Selon les auteurs de l’étude, la hausse du nombre de cas de tuberculose chez les personnes originaires d’Afrique est probablement en lien avec la vague migratoire de 2015, qui a déplacé des millions de migrants vers les pays industrialisés.

La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde avec 1,6 million de décès par an, dont environ les trois-quarts en Inde. Pourtant, c'est une maladie qui se soigne normalement avec une cure de six mois d'antibiotiques. Toutefois, il existe des formes de tuberculose très difficiles à soigner car résistantes aux antibiotiques.

► pour aller plus loin: vaincre la tuberculose, défi majeur au XXIe siècle (rapport de Médecins sans frontières, février 2019)