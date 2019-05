L’activité physique pour lutter contre le vieillissement

Vous allez nous parler des bienfaits de l’activité physique chez les personnes âgées, les personnes âgées ont tendance à moins bouger. Quels sont les facteurs favorisant la sédentarité chez les personnes âgées ?

La sédentarité est néfaste pour la santé et peut entraîner la perte d’autonomie. Malheureusement, la plupart des personnes âgées de plus de 65 ans ne s’adonnent pas à suffisamment d’activités physiques pour préserver leur santé. Les aînés sont en effet considérés comme la catégorie la plus sédentaire de la population.

Nos aînés sont insuffisamment actifs pour plusieurs raisons :

la peur de tomber,

des conditions de santé déjà détériorées,

l’isolement qui provoque un manque de motivation,

la perte d’autonomie,

le manque de connaissance sur les bienfaits de l’activité physique.

Quels sont les bienfaits de l'activité physique au quotidien ?

L’activité physique de son côté renforce l’équilibre et prévient les risques de chute liée à la diminution de la masse osseuse. Le sport chez les personnes âgées a un effet protecteur contre plusieurs maladies chroniques et problèmes de santé, notamment :

l’arthrite,

les maladies cardiovasculaires,

le diabète de type II,

certains cancers (colon, sein),

l’ostéoporose,

l’hypertension,

l’angoisse,

la dépression....

En outre, une activité physique régulière a un effet bénéfique sur les capacités fonctionnelles et cognitives (surtout la mémoire et l’attention). Elle soulage les symptômes de dépression et d’anxiété et améliore le sommeil et l’humeur. Elle facilite aussi l’intégration sociale et contribue ainsi à la qualité de vie de la personne âgée.

Quelles activités physiques pour les personnes âgées ?

L’OMS recommande ainsi aux personnes âgées de 65 ans et plus de pratiquer chaque semaine au moins 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée, qui correspondent à 75 minutes d’activité physique d’intensité soutenue.

Pour être efficace, l’activité physique d’endurance doit être pratiquée par périodes d’au moins 10 min. Répartie sur une semaine, la pratique d’une activité physique modérée peut être de 30 minutes par jour, pendant 5 jours.

Si possible, il est recommandé de doubler ce temps d’activité et d’atteindre 300 minutes par semaine (soit à peu près trois quarts d’heure tous les jours). Les bénéfices en seront accrus. Dès lors, quel est le sport conseillé pour les seniors ? L’OMS englobe sous la catégorie activité physique :

loisirs (nage, danse...),

déplacements (marche, vélo...),

activités professionnelles,

tâches ménagères,

activités ludiques (jardinage...),

sport adapté aux seniors (Taï Chi, gymnastique...),

exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire.

Les personnes âgées ayant des difficultés de mobilité devraient faire trois fois par semaine des exercices visant à améliorer l’équilibre et à prévenir les chutes.

L’OMS recommande aussi de pratiquer au moins deux fois par semaine des exercices de renforcement musculaire faisant intervenir les principaux groupes de muscles. Lorsque la personne, du fait de sa condition physique, ne peut pratiquer les différentes activités physiques citées ci- dessus dans la quantité recommandée, elle doit rester le plus active possible en fonction de ses capacités. S’il n’est pas possible de marcher 30 minutes, il faudra quand même essayer de bouger un maximum, éventuellement avec l’aide d’un proche, d’un aidant professionnel ou du kinésithérapeute.