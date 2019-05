La mystérieuse flambée des émissions de méthane

C’est un nouveau mystère dans l'air : la flambée des émissions de méthane, un gaz à effet de serre, qui est vingt-huit fois plus puissant que le gaz carbonique. Ces cinq dernières années, l'augmentation des taux de méthane dans l’atmosphère terrestre s'est accélérée, elle a enregistré une croissance deux fois plus élevée que sur la période précédente (2007 - 2013). C'est l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui a publié récemment ces données. Mais les scientifiques peinent à expliquer ce phénomène.

Le méthane est émis par la production de gaz naturel par l’agriculture, les déchets ou encore les zones humides, cela ne fait plus de doute. Mais les hypothèses pour expliquer la récente flambée des émissions ne font pas l'unanimité.

Certains experts évoquent l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste aux États-Unis, - les industriels auraient sous-déclaré les fuites de méthane de leurs puits, mais aussi l’exploitation du charbon en Chine. Et enfin, l'essor de l'élevage en Asie, en Amérique latine et en Afrique.

D'autres estiment que cette hausse provient des zones humides tropicales. En effet, les émissions de méthane augmentent avec la température. Or, sous l'effet du réchauffement planétaire, ces zones deviennent plus chaudes et s’étendent. Elles pourraient donc relâcher plus de méthane : c'est un cercle vicieux. Et la situation pourrait encore empirer avec les rejets de méthane qui pourraient être provoqués par la fonte de l'Arctique.

En attendant d'y voir plus clair, il faut dès à présent réduire les sources connues, préviennent les scientifiques. Il faut avant tout limiter les rejets provoqués par l'industrie du pétrole et du gaz.

